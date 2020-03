Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 3 marzo 2020

Questa sera, martedì 10 marzo 2020, in prima serata su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano che questa volta va in onda in una location diversa dalla solita: lo studio Uno del Centro Safa Palatino di Roma si trasferisce a Milano, nello studio Cinque del centro di produzione Mediaset, quello di Dritto e Rovescio e CR4 – La repubblica delle donne. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti.

Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Fuori dal coro va in onda martedì 3 marzo in prima serata su Rete 4 a partire dalle 21.25.

Fuori dal coro: le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Stasera Mario Giordano affronterà, in tutto e per tutto, l’emergenza Coronavirus. Nella serata di lunedì 9 marzo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un decreto che prevede una serie di misure, stringenti e urgenti, volte a contrastare l’epidemia da Covid – 19. L’Italia intera, e non più solo alcune regioni, è diventata “zona rossa”, o “protetta”. Ce la farà il Paese a contenere i contagi e a vincere la battaglia contro questa grave emergenza che rischia di portare al collasso il sistema sanitario nazionale? Di tutto questo, insieme ai vari ospiti in collegamento, si parlerà questa sera a Fuori dal coro.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 10 marzo 2020 – su Rete 4 a partire dalle 21.25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma la pellicola è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Potrebbero interessarti Tutto il giorno davanti: la trama, storia vera Pechino Express 2020: anticipazioni quinta puntata, cosa succede stasera DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 10 marzo 2020 su La7

Come vedere Rete 4 in streaming