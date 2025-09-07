Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 7 settembre 2025

Questa sera, domenica 7 settembre 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 7 settembre 2025.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Nel primo appuntamento stagionale con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Rete 4, Mario Giordano, darà spazio a un’inchiesta sul racket delle abitazioni popolari nella Capitale. È la procura di Roma a indagare per estorsione i leader dei movimenti per i diritti alla casa, implicati, pare, nella gestione delle occupazioni abusive.

A seguire, un focus sulle falle nei sistemi di videosorveglianza, utilizzati all’interno di uffici pubblici. Un reportage mostra come sia facile avere accesso a circuiti che dovrebbero essere impenetrabili, sottraendo loro immagini che potrebbero poi essere rivendute online.

E ancora, un approfondimento sui borseggiatori e le borseggiatrici della metropolitana di Roma che, sebbene in alcuni casi siano ormai noti, continuano a restare impuniti e a delinquere. Tra gli ospiti di Mario Giordano, Marcello Foa.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 7 settembre 2025 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.