Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 29 maggio 2024

Questa sera, mercoledì 29 maggio 2024, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 maggio 2024.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Un nuovo capitolo dell’inchiesta sul sistema nazionale sanitario sarà al centro dell’appuntamento di oggi con il programma condotto da Mario Giordano. Proseguirà, infatti, il racconto delle difficoltà degli italiani – dai bambini agli anziani – durante la ricerca di posti per le cure di cui hanno bisogno a causa delle lunghe liste d’attesa o della chiusura delle agende da parte di diverse Asl.

Inoltre, si tornerà a parlare dei ladri di case con gli sviluppi dell’aggressione a Firenze da parte di una famiglia di occupanti abusivi ai danni di una troupe della trasmissione. Focus, poi, sul tema sicurezza, in seguito al recente caso di cronaca a Roma, dove una donna di 81 anni è stata uccisa per errore da un proiettile vagante, durante un regolamento di conti fra bande in pieno giorno.

E ancora, un’analisi sull’integrazione delle comunità islamiche in Italia: dal caso degli studenti esentati dallo studio della Divina Commedia alle condizioni delle donne musulmane in alcuni gruppi radicalizzati in Emilia-Romagna.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – mercoledì 29 maggio 2024 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.