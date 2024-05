Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 22 maggio 2024

Questa sera, mercoledì 22 maggio 2024, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 22 maggio 2024.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Ampio spazio a un’inchiesta che analizza il sistema sanitario nazionale. Il tema è stato al centro dell’attenzione del programma per diverso tempo, portando molte regioni ad attivarsi per riconoscere il rimborso ai pazienti costretti a rivolgersi alle strutture sanitarie private. In particolar modo, vengono raccontate le difficoltà affrontate da alcuni genitori nella ricerca di visite mediche urgenti per i loro bambini: mettendo in luce le carenze (e i possibili programmi) del sistema pubblico.

Un altro focus della serata è dedicato a un’analisi dettagliata sulla gestione dei fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nello specifico si parla dei casi di frode emersi recentemente in Abruzzo e Veneto, con analisi sulle modalità con cui i fondi vengono utilizzati e le problematiche legate alla loro corretta destinazione.

Il programma condotto da Mario Giordano intraprende poi un viaggio nel mondo delle comunità islamiche, sia in Italia che in Germania. Per quanto concerne la nostra nazione si riflette sulla poligamia, con la presentazione di documenti inediti, e sulla proliferazione di moschee abusive a Roma. In Germania, invece, il focus è incentrato su una manifestazione tenutasi ad Amburgo a fine aprile, durante la quale alcuni gruppi hanno richiesto l’istituzione di un Califfato, sollevando preoccupazioni sulla radicalizzazione.

Come sempre “Fuori dal coro” fornisce aggiornamenti sugli sviluppi legati ai ladri di case, con un approfondimento sulle strategie adottate dalle forze dell’ordine e dalle vittime per affrontare questo crescente fenomeno.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – mercoledì 22 maggio 2024 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.