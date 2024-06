Gigi Uno come te – L’emozione continua: la scaletta del concerto su Rai 1, cantanti, ordine di esibizione

Qual è la scaletta di Gigi Uno come te – L’emozione continua? Il grande concerto di Gigi D’Alessio va in onda su Rai 1 questa sera, 13 giugno 2024, in prima serata dalle 21.30. Una grande festa con Gigi D’Alessio e tanti ospiti e cantanti, da piazza del Plebiscito a Napoli. In occasione dell’uscita del suo nuovo album, Fra, Gigi D’Alessio realizza ben otto tappe live dalla storica piazza di Napoli (dal 7 al 14 giugno), per un tour sold out che ha ripercorso i suoi grandi successi, e oltre 100 mila persone presenti. Rai 1 in questa serata raccoglie il meglio di questi concerti per uno spettacolo imperdibile. Iniziamo col dire che non esiste quindi una scaletta precisa con l’ordine di esibizione. Vediamo insieme chi sono i cantanti e gli ospiti.

Cantanti e ospiti

Sul palco di Piazza del Plebiscito salgono grandi nomi della musica come Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Boomdabash, Francesco Cicchella, Clementino, Elodie, Ernia, Geolier, Guè, Lda, Fiorella Mannoia, The Kolors, Umberto Tozzi e altre straordinarie sorprese. Una serata per cantare insieme a Gigi DAlessio le canzoni più amate, con una scaletta che percorre oltre 30 anni di carriera fino ad arrivare ai nuovi brani dell’album “Fra”. Anche quest’anno, pio, Gigi D’Alessio sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”: si potrà donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.

Streaming e tv

Dove vedere in tv e in streaming Gigi Uno come te – L’emozione continua? Appuntamento questa sera, 13 giugno 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 e in streaming e on demand su Rai Play.