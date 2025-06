Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 18 giugno 2025

Questa sera, mercoledì 18 giugno 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 18 giugno 2025.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

La trasmissione condotta da Mario Giordano propone un ampio focus sulla guerra tra Israele e Iran. Dopo l’eliminazione del generale iraniano Ali Shadmani, l’escalation militare si fa sempre più concreta. Dove sta andando il mondo e quali potrebbero essere le prossime mosse? Le parole del presidente americano Donald Trump, che ha chiesto la “resa incondizionata dell’Iran”, fanno tremare la diplomazia. “Sappiamo dove si trova Khamenei”, ha dichiarato, evocando scenari ancora più preoccupanti.

Nel pieno del caos, si svolge G7 in Canada, dove le tensioni tra i grandi della Terra sono emerse in modo clamoroso. Trump ha lasciato il vertice in anticipo per riunire il Consiglio di Sicurezza nella Situation Room, mentre un comunicato ribadisce il diritto di Israele alla difesa e il no categorico a un Iran nucleare. Non sono mancate polemiche con Emmanuel Macron accusato da Trump di “falsa propaganda”.

Atteso ospite della serata è il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che affronta questioni interne ed estere, dai rapporti con l’Europa alla sicurezza nazionale, fino alla gestione delle emergenze migratorie. Una lunga intervista a tutto campo per chiudere la stagione con una voce divisiva.

Ampio spazio alla cronaca italiana, con il racconto dettagliato dell’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie, freddato a 59 anni durante un inseguimento nel brindisino. La trasmissione ripercorre gli ultimi istanti della sua vita, il sacrificio nel tentativo di arrestare due fuggitivi e il dolore di due intere comunità, Ostuni e Francavilla Fontana, unite dal lutto cittadino. Uno dei due sospettati, Camillo Giannattasio, è stato fermato, mentre Michele Mastropietro, l’uomo che ha sparato, è caduto in un conflitto a fuoco con la polizia.

Un reportage esclusivo conduce gli spettatori nelle strade dell’Irlanda del Nord, dove crescono le tensioni sociali legate all’arrivo di migranti irregolari. Slogan, barricate e divisioni interne: il racconto di un’Europa che scricchiola sotto il peso di una questione delicata.

Torna anche uno dei filoni più seguiti di Fuori dal Coro: l’inchiesta sugli “impuniti”, con nuove tappe a Firenze, dove si indaga sulla misteriosa scomparsa della piccola Kata, e a Roma, dove borseggi, occupazioni abusive e il ritorno delle famiglie criminali rendono la vita difficile a migliaia di cittadini. D’obbligo gli aggiornamenti sull’odissea dei “ladri di case”, storie vere di persone che si ritrovano escluse dalle loro stesse abitazioni, vittime di un sistema che sembra proteggere chi viola la legge invece di chi la subisce.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – mercoledì 18 giugno 2025 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.