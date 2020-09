Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 8 settembre 2020

Questa sera, martedì 8 settembre 2020, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 8 settembre 2020, nella prima puntata della nuova stagione di Fuori dal Coro Mario Giordano intervisterà in diretta Matteo Salvini, leader della Lega. Con lui affronterà i temi di più stretta attualità politica, dalle prossime elezioni regionali, al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, fino alla situazione contagi e alla gestione dell’emergenza Coronavirus.

In primo piano nella puntata di oggi l’ormai imminente riapertura delle scuole. Dall’ormai celebre banco con le rotelle ai problemi di spazio che i presidi stanno affrontando per garantire un ritorno in aula in sicurezza. Nonostante l’emergenza, gli sprechi non mancano, con molti edifici scolastici che risultano chiusi, abbandonati o mai completati. Spazio poi a Fuori dal coro anche al tema dell’immigrazione, con un’inchiesta sulla gestione dei migranti tra business dell’accoglienza, sfruttamento del lavoro e il boom di arrivi di minorenni nel Nord-Est dell’Italia.

Il programma di Mario Giordano riporta poi l’attenzione sui boss liberati durante il lockdown e mai rientrati in carcere e sul dramma dei bambini sottratti ingiustamente alle famiglie. Come di consueto saranno molti gli ospiti in studio e in collegamento: tra i principali, secondo le anticipazioni, il professor Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano; Vittorio Feltri, lo chef Gianfranco Vissani, Orietta Berti e Veronica Gentili. Di tutto questo e molto altro si parlerà stasera a Fuori dal Coro, dalle 21.25 su Rete 4.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 8 settembre 2020 – su Rete 4 a partire dalle 21.25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

Potrebbero interessarti Django Unchained: trama e cast del film in onda su Tv8 Mauro Corona, l’ospite fisso di Cartabianca: carriera, vita privata, moglie, dove vive Enrico Piaggio: la storia vera che ha ispirato il film Un sogno italiano