Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 8 dicembre 2020

Questa sera, martedì 8 dicembre 2020, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 8 dicembre 2020.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 8 dicembre 2020, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, la situazione Coronavirus in Italia: il Governo ha presentato il nuovo Dpcm per far fronte alle festività natalizie che entrerà in vigore dal 21 dicembre: da questa data fino al 6 gennaio saranno vietati gli spostamenti tra regioni, mentre i giorni di festa – 25 e 26 dicembre come l’1 gennaio – non ci si potrà spostare neanche tra i comuni.

Mentre le feste natalizie si avvicinano, le restrizioni anti-Covid sembrano penalizzare fortemente molte attività commerciali, che non sanno come far fronte a questa crisi e temono nel nuovo anno di non riuscire a riaprire. Nel corso della serata, un particolare focus sarà dedicato a un’inchiesta di Fuori dal Coro sull’impreparazione nella gestione di farmaci, siringhe e mascherine e a un viaggio nella sanità in Puglia, dove ancora mancano i vaccini antiinfluenzali.

E ancora, un approfondimento sul crollo della natalità, un dramma nel dramma: il record negativo di nascite dall’Unità d’Italia registrato nel 2019 nel nostro Paese potrebbe quest’anno essere superato: cosa si può fare per invertire questa tendenza? Quali aiuti possono essere introdotti? Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata: l’economista Carlo Cottarelli, Massimo Cacciari, Vittorio Feltri, Iva Zanicchi e Gianluigi Nuzzi.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 8 dicembre 2020 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

