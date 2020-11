Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 3 novembre 2020

Questa sera, martedì 3 novembre 2020, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 3 novembre 2020.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 3 novembre 2020, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, la situazione Coronavirus in Italia con l’aumento dei nuovi contagi e il nuovo Dpcm in arrivo. Quali misure introdurrà il governo? Mario Giordano intervisterà il viceministro della salute Pierpaolo Sileri e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Ampio spazio anche al tema dell’immigrazione con un focus sulle recenti vicende dell’attentato a Nizza e sulla difficile gestione dei migranti durante questa pandemia. E ancora, un approfondimento sulle gravi conseguenze economiche sulla filiera del cibo italiano, fortemente penalizzato delle restrizioni anti-Covid, come la chiusura anticipata di bar e ristoranti.

Infine, secondo le anticipazioni di Fuori dal coro, con il contributo di Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, e con nuove testimonianze e documenti, prosegue l’inchiesta sull’origine della pandemia e sulla situazione attuale della Cina, nazione in cui il virus ha avuto origine. Tra gli altri ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata ci saranno Vittorio Feltri, Vittorio Sgarbi, Orietta Berti e Nicola Porro.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 27 ottobre 2020 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25.

Come vedere Rete 4 in streaming

