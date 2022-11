Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 29 novembre 2022

Questa sera, martedì 29 novembre 2022, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 novembre 2022.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Nel corso della puntata di oggi, 29 novembre, Mario Giordano dedicherà ampio spazio al reddito di cittadinanza, con un’inchiesta sui percettori che non ne hanno diritto, come nel caso di Cagliari, dove 300 cittadini stranieri sono stati denunciati per aver dichiarato il falso circa i requisiti necessari. Spazio anche a un viaggio in Spagna per scoprire come funziona l’analogo sussidio per il contrasto alla povertà. Nel corso della serata, focus sulla tragedia di Ischia con un’approfondita analisi sullo spreco di fondi pubblici destinati alla prevenzione dei disastri idrogeologici. Sempre in materia economica, continua l’inchiesta della trasmissione sui progetti bloccati del Pnrr.

E ancora, una pagina dedicata al business dell’accoglienza, in particolare a chi si arricchisce sulle spalle di immigrati che vivono in condizioni insalubri e gli ultimi aggiornamenti sulle occupazioni abusive di case private. Infine, un approfondimento sull’allarme della prostituzione minorile sul web e sulle conseguenze psicologiche sui più giovani delle piattaforme che promettono guadagni facili in cambio di contenuti sessualmente espliciti. Quella di oggi sarà l’ultima puntata di Fuori dal Coro prima delle feste. Il programma tornerà in onda dopo le festività, il 10 gennaio 2023.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 29 novembre 2022 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.