Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 27 ottobre 2020

Questa sera, martedì 27 ottobre 2020, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 ottobre 2020.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 27 ottobre 2020, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, darà ampio spazio alla situazione Coronavirus in Italia con l’aumento dei nuovi contagi e le misure ristrettive introdotte dal governo con l’ultimo Dpcm. Mario Giordano intervisterà nuovamente il leader della Lega Matteo Salvini, che commenterà le decisioni dell’esecutivo Conte e le conseguenti ricadute economiche.

Sugli aspetti sanitari si parlerà a Fuori dal coro con l’intervento del Prof Massimo Galli. Ampio spazio alle conseguenze economiche e sociali sui cittadini e si cercherà di rispondere all’incalzante domanda: “Le misure dell’ultimo Dpcm saranno sufficienti?”. Si torna a far luce sui privilegi della politica e della classe dirigente del Paese, in contrapposizione con i sacrifici dei lavoratori, in particolare gli autonomi, che devono affrontare in questo momento di emergenza.

Prosegue poi l’inchiesta di Fuori dal coro sull’origine della pandemia con nuove testimonianze e documenti: “Come ha fatto la Cina a uscire dall’emergenza e cosa nasconde?” Tra gli altri ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata: Vittorio Feltri, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Daniele Capezzone.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 27 ottobre 2020 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

