Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 23 febbraio 2021

Questa sera, martedì 23 febbraio 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 23 febbraio 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 23 febbraio 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla situazione politica. Dopo aver ottenuto la fiducia delle Camere, il Governo Draghi è chiamato ad affrontare sfide cruciali per il futuro dell’Italia, come i soldi in arrivo del Recovery Plan e la campagna vaccinale. Sarà all’altezza delle aspettative? Al centro della puntata, non solo l’analisi politica dei primi passi mossi dal Governo Draghi, ma anche tante testimonianze di cittadini che chiedono aiuti economici, comunicazioni chiare e la possibilità di essere vaccinati.

Nel corso delle oltre tre ore di diretta, tante le inchieste di Fuori dal coro: dall’indagine sulle mascherine per cui risultano otto indagati dalla Procura di Roma per provvigioni d’oro, passando per i casi sempre più frequenti di occupazioni abusive di case private, con i proprietari incapaci di rientrare in possesso delle proprie abitazioni, fino all’ombra di un mercato parallelo dei vaccini. E ancora, un’ampia pagina verrà dedicata a nuovi documenti esclusivi sulla vicenda dell’Air Force Renzi, l’Airbus voluto dall’ex premier mai utilizzato e custodito in un hangar di Fiumicino e costato ben 168 milioni di euro. Tra gli ospiti di Fuori dal coro di stasera anche: Paolo Del Debbio, Francesco Vecchi e Vittorio Feltri.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 23 febbraio 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

