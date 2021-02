Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 2 febbraio 2021

Questa sera, martedì 2 febbraio 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 2 febbraio 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 2 febbraio 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, l’analisi della situazione italiana: il presidente della Camera Roberto Fico torna al Quirinale per riferire al presidente della Repubblica dopo il mandato esplorativo ricevuto nei giorni scorsi. Quali gli scenari futuri? Sarà un Conte Ter oppure il capo dello Stato propenderà per un governo di unità nazionale guidato da una personalità esterna alla politica?

Ampio spazio verrà dedicato al tema delle cure domiciliari per il Covid: con il dottor Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale presso l’Asl di Milano, e Luigi Cavanna, direttore del dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale di Piacenza, si tornerà ad approfondire l’esperienza di un centinaio di medici che da quasi un anno assistono e curano pazienti Covid a casa evitando molti ricoveri.

E ancora, secondo le anticipazioni di Fuori dal Coro, si riaccendono i riflettori sugli errori e i ritardi nell’ambito dell’organizzazione della campagna nazionale di vaccinazione anti-Covid e nelle fasi di approvvigionamento di vaccini, siringhe e dispostiti medici di protezione individuale. Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano: Nicola Porro, Iva Zanicchi, Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 2 febbraio 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

