Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 16 febbraio 2021

Questa sera, martedì 16 febbraio 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 febbraio 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 16 febbraio 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla situazione politica. Domani mattina il governo Draghi andrà al Senato per ottenere la fiducia, mentre giovedì sarà la volta della Camera. I numeri non dovrebbero essere un problema per il nuovo esecutivo, appoggiato da tutti i principali partiti ad esclusione di Fratelli d’Italia. Il Governo Draghi è all’altezza delle aspettative? Riuscirà a risolvere i tanti problemi dell’Italia? Queste le domande a cui Mario Giordano cercherà di trovare risposta insieme alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Nel corso delle tre ore di diretta, Fuori dal coro riaccenderà inoltre i riflettori sull’inchiesta relativa all’inefficacia delle mascherine e, con il contributo di Pierpaolo Sileri tornerà ad approfondire il tema delle cure domiciliari contro il Covid e la situazione epidemiologica del Paese. A seguire, con storie e testimonianze, un’ampia pagina verrà dedicata al blocco degli sfratti, tra le problematiche di chi è alle prese con occupazioni abusive e l’assenza di strumenti per rivalersi sugli affittuari morosi. Infine, con la partecipazione dell’ex presidente dell’Anm Luca Palamara, verrà affrontato il tema della mancanza di giustizia certa per i cittadini. Tra gli ospiti di Fuori dal coro di stasera anche Vittorio Feltri e Iva Zanicchi.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 16 febbraio 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

Potrebbero interessarti La Caserma: anticipazioni, concorrenti e istruttori della quarta puntata Per sempre la mia ragazza: il cast del film Per sempre la mia ragazza: la trama del film