Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 15 febbraio 2022

Questa sera, martedì 15 febbraio 2022, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 febbraio 2022.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Stasera Mario Giordano a Fuori dal coro approfondirà la stretta attualità economica e sociale con un focus sull’obbligo appena entrato in vigore di certificato verde rafforzato per i lavoratori pubblici e privati over 50, una misura che se non rispettata comporterà multe da 600 a 1.500 euro e la sospensione dal servizio e dello stipendio. Nel corso della serata, spazio anche a un’inchiesta su chi specula sulla salute dei pazienti e a un reportage in alcuni paesi dove non esiste la figura del medico di base. Focus inoltre sulla situazione dell’industria italiana, messa in crisi dal caro energia e dalla burocrazia.

E ancora, gli ultimi aggiornamenti sui casi di occupazioni abusive di abitazioni, con il racconto dei proprietari che, oltre a non riuscire a prendere possesso delle loro case, subiscono spesso minacce e violenze da parte degli inquilini morosi. Infine, si parlerà dei crescenti episodi di vandalismo di baby gang, sempre più frequentemente composte da ragazze.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 15 febbraio 2022 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.