Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 1 dicembre 2020

Questa sera, martedì 1 dicembre 2020, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 1 dicembre 2020.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 1 dicembre 2020, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, la situazione Coronavirus in Italia: il Governo si appresta a varare nuove misure, contenute in un ulteriore Dpcm, per regolamentare le festività natalizie. Secondo le ultime indiscrezioni, saranno vietati gli spostamenti tra Regioni anche nelle zone gialle, e bar e ristoranti a Natale potrebbero essere chiusi. Spazio poi alla crisi economica conseguente alla pandemia e alle proteste di chi non vuole chiudere e ci sarà un’inchiesta sui pericoli per proprietari di casa e affittuari.

Nel corso della serata, entrando nel dettaglio, si parlerà delle restrizioni che il Governo vorrebbe introdurre in vista delle festività natalizie, i problemi economici di commercianti e lavoratori autonomi, stretti tra fatturati in drastico calo e ristori insufficienti e le proteste di chi non si rassegna a chiudere le proprie attività commerciali. A seguire, un’inchiesta sui pericoli che incombono su proprietari di casa e affittuari, tra ipotesi di patrimoniale, problemi nell’accesso al bonus affitti, occupazioni abusive e famiglie in crisi che si rinvolgono agli usurai per poter pagare i canoni di locazione.

E ancora, Fuori dal coro riaccende i riflettori sull’origine della pandemia con la poca trasparenza della Cina su quanto accaduto e dedica un approfondimento alle cure e ai vaccini anti-Covid in arrivo. Tra gli altri ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata: Nicola Porro, Vittorio Feltri, Rita Dalla Chiesa, Ferruccio De Bortoli e Klaus Davi.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 1 dicembre 2020 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

