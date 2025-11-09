Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 9 novembre 2025

Questa sera, domenica 9 novembre 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 9 novembre 2025.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Nella puntata di Fuori dal Coro di oggi, domenica 9 novembre 2025, l’argomento centrale sarà la sicurezza: attraverso reportage esclusivi e testimonianze dirette, il programma di Mario Giordano mostrerà cosa accade nelle città in cui l’allarme criminalità è più sentito.

A seguire, un’inchiesta sulle chat per pedofili, una realtà inquietante e troppo spesso invisibile che vede uomini di mezza età che, attraverso piattaforme online, organizzano incontri con ragazzine di appena 13 anni.

La puntata si concluderà con un aggiornamento su un altro tema caro al pubblico di Rete 4: le occupazione abusive di case.

Fuori dal Coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 9 novembre 2025 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.