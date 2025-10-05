Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:54
TV
TV

Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 5 ottobre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 5 ottobre 2025

Questa sera, domenica 5 ottobre 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 5 ottobre 2025.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Il nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro domenica 5 ottobre con la conduzione di Mario Giordano, proseguirà il racconto delle donne costrette in gabbia, pur vivendo in un Paese libero. Dihia, algerina residente in Italia da undici anni, racconterà la propria storia, le torture e le violenze subite in un contesto familiare musulmano. A seguire, spazio agli scioperi e alle manifestazioni pro-Pal che, negli ultimi giorni, hanno bloccato l’Italia, dividendo politica e opinione pubblica. Infine, un’inchiesta dedicata al mondo dei santoni e dei guru, sempre più prolifero grazie, soprattutto, alla pervasività della comunicazione social.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 5 ottobre 2025 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
