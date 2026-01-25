Icona app
25 gennaio 2026
TV
TV

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 25 gennaio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 25 gennaio 2026

Questa sera, domenica 25 gennaio 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 25 gennaio 2026.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Mario Giordano darà spazio ad un reportage dalla Svezia, dove giovani immigrati sarebbero assoldati online con il compito specifico di uccidere e delinquere. A seguire, un’inchiesta sulle spose bambine in Italia. Infine, le proteste degli agricoltori italiani, tornati ad occupare le piazze con i propri trattori contro l’accordo Mercosur-Ue.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 25 gennaio 2026 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca