Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 21 settembre 2025

Questa sera, domenica 21 settembre 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 21 settembre 2025.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Nella puntata di Fuori dal coro di oggi, domenica 21 settembre 2025, si parlerà del caso del tragico suicidio di Paolo Mendico: la dirigente scolastica dell’istituto frequentato dal giovane ha inviato una lettera esclusiva alla trasmissione di Mario Giordano in cui respinge le accuse dei genitori del quattordicenne, sostenendo non ci fossero state segnalazioni per atti di bullismo.

Spazio anche a un dibattito sullo stato di salute della Sanità pubblica in Italia a partire dalle polemiche che hanno travolto l’Asl di Cuneo, dove diversi pazienti lamentano di aver trovato appuntamenti fissati a orari e giorni improbabili, salvo vederli poi annullati e riprogrammati oltre i limiti previsti dalle impegnative mediche.

Infine, andrà in onda un’inchiesta sulle occupazioni abusive a Bitonto, in Puglia, dove diversi immobili del Comune sarebbero usurpati da oltre vent’anni da famiglie appartenenti a clan malavitosi.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 21 settembre 2025 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.