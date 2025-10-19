Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 19 ottobre 2025

Questa sera, domenica 19 ottobre 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 19 ottobre 2025.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Nella puntata di Fuori dal Coro di oggi, domenica 19 ottobre, ampio spazio alla strage di Castel d’Azzano, in provincia di Verona, dove lo scorso 14 ottobre tre carabinieri hanno perso la vita in seguito all’esplosione di un casolare provocata dai tre fratelli che vi abitavano per opporsi allo sfratto.

Mario Giordano e la sua squadra di giornalisti proseguiranno inoltre la loro inchiesta sulle truffe, ordite soprattutto ai danni degli anziani.

Infine, andrà in onda un reportage da Salsomaggiore, in provincia di Parma, dove molti ex alberghi di lusso, che un tempo ospitavano concorrenti e ospiti del concorso Miss Italia, sono diventati luogo di degrado e criminalità.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 19 ottobre 2025 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.