Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:26
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 19 ottobre 2025

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 19 ottobre 2025

Questa sera, domenica 19 ottobre 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 19 ottobre 2025.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Nella puntata di Fuori dal Coro di oggi, domenica 19 ottobre, ampio spazio alla strage di Castel d’Azzano, in provincia di Verona, dove lo scorso 14 ottobre tre carabinieri hanno perso la vita in seguito all’esplosione di un casolare provocata dai tre fratelli che vi abitavano per opporsi allo sfratto.

Mario Giordano e la sua squadra di giornalisti proseguiranno inoltre la loro inchiesta sulle truffe, ordite soprattutto ai danni degli anziani.

Infine, andrà in onda un reportage da Salsomaggiore, in provincia di Parma, dove molti ex alberghi di lusso, che un tempo ospitavano concorrenti e ospiti del concorso Miss Italia, sono diventati luogo di degrado e criminalità.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 19 ottobre 2025 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Che Tempo Che Fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 ottobre 2025
TV / Makari 4: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione
TV / Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 19 ottobre 2025
Ti potrebbe interessare
TV / Che Tempo Che Fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 19 ottobre 2025
TV / Makari 4: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione
TV / Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 19 ottobre 2025
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 19 ottobre 2025, su Rai 3
TV / Ascolti tv sabato 18 ottobre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, Sapiens
TV / Messa in tv 19 ottobre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la quarta puntata
TV / L’era glaciale 4: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione
TV / Air Force One: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Tu si que vales 2025: le anticipazioni della quarta puntata del 18 ottobre
Ricerca