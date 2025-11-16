Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 16 novembre 2025

Questa sera, domenica 16 novembre 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 novembre 2025.

Mario Giordano darà spazio ad un’inchiesta sulla malagestione del patrimonio pubblico italiano. Da Nord a Sud, sarebbero tantissime le case lasciate vuote, occupate abusivamente o vendute per fare cassa. Se a Roma, oltre cinquecento alloggi popolari sarebbero stati venduti anziché essere assegnati a chi ne abbia bisogno, a Milano diversi appartamenti degli Enti Sanitari della Regione Lombardia sarebbero sfitti e abbandonati. A seguire, un approfondimento sulla stretta del Vaticano, voluta da Papa Leone XIV per combattere la piaga degli abusi sessuali nella Chiesa. Infine, l’allarme sicurezza in Italia. Mentre nelle principali città del Belpaese imperversano le baby gang, come attestato dai dati Istat relativi alla criminalità, si è tornati a parlare di legittima difesa.

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 16 novembre 2025 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.