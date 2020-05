Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 5 maggio 2020

Questa sera, martedì 5 maggio 2020, in prima serata su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano che anche questa volta va in onda, per via dell’emergenza Coronavirus, in una location diversa dalla solita: lo studio Uno del Centro Safa Palatino di Roma si trasferisce a Milano, nello studio Cinque del centro di produzione Mediaset, quello di Dritto e Rovescio e CR4 – La repubblica delle donne. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti.

Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Fuori dal coro: le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera a Fuori dal Coro Mario Giordano intervisterà, per parlare della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus e di tutti i temi riguardanti la ripresa economica del Paese, con la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Stesse argomentazioni che verranno discusse, in modo più specifico, con Giulio Tremonti: sono sufficienti le misure messe in atto dal governo e dall’Unione europea per uscire da questa nuova crisi? In che modo il Paese riuscirà a ripartire? In collegamento con Fuori dal coro molti imprenditori che racconteranno le loro situazioni di difficoltà.

Un focus, poi, sulle diverse ordinanze regionali riguardanti le riaperture: un servizio mostrerà da vicino la situazione della Basilicata, regione a contagio zero ormai da qualche settimana ma dove comunque le attività commerciali e le aziende sono rimaste chiuse. La trasmissione proseguirà poi parlando della cura che, al momento, sembra dare ottimi risultati per sconfiggere il Coronavirus: la plasmoterapia. Ospiti, oltre a quelli già anticipati, il presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga, il sindaco di Messina Cateno De Luca, Gianluigi Paragone, Cesara Buonamici e Maurizio Belpietro.

