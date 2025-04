Funerali Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vedere il funerale di Bergoglio, canale

Dove vedere in diretta tv e in streaming i funerali di Papa Francesco? L’ultimo saluto all’amato pontefice è in programma oggi – 26 aprile 2025 – alle ore 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro. Attese in piazza centinaia di miglia di persone. Diversi capi di Stato e di governo hanno annunciato la loro partecipazione, tra cui il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Prevista poi la presenza dei presidenti Zelensky, Trump, Lula, Macron, Milei, Steinmeier. La liturgia esequiale sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Al termine della celebrazione eucaristica avranno luogo l’Ultima commendatio e la Valedictio. Il feretro di Papa Francesco poi sarà portato nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Ecco dove vedere i funerali di Papa Francesco in diretta tv e in streaming.

In tv

Sarà possibile seguire i funerali di Papa Francesco su Rai 1, Canale 5, La7 e Tv2000 con gli speciali in programma nella mattina di oggi, 26 aprile 2025, alle ore 10. Tutti i principali canali tv seguiranno con speciali e dirette le esequie del pontefice. Collegamenti e dirette inoltre su tutti i canali all news come SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24.

Funerali Papa Francesco streaming live

Se non siete a casa potete seguire i funerali di Papa Francesco in diretta streaming su Rai Play, selezionando la diretta di Rai 1, su Tv2000, La7, Canale 5 collegandosi al sito e alla app Mediaset Infinity, o sui canali del Vaticano come la pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media.