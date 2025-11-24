Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 14:16
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Funerali Ornella Vanoni diretta tv e streaming: dove vedere il funerale della cantante

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Funerali Ornella Vanoni diretta tv e streaming: dove vedere il funerale della cantante, orario, a che ora, canale

Oggi, 24 novembre 2025, si svolgono i funerali di Ornella Vanoni, la grande cantante scomparsa a 91 anni. A Milano è lutto cittadino per rendere l’ultimo omaggio a una grande artista e interprete. Tanti i personaggi noti dello spettacolo che nelle ore scorse sono andate a dare un ultimo saluto alla camera ardente. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, 24 novembre, alle ore 15 nella chiesa di San Marco nel quartiere di Brera, dove Ornella Vanoni viveva. Ornella Vanoni lascia un patrimonio immenso: 112 lavori tra album, EP e raccolte, collaborazioni che hanno attraversato decenni e generi, con la sua inconfondibile voce. Ma dove vedere i funerali di Ornella Vanoni in diretta tv e in streaming? Ecco la programmazione.

In tv

Tutte le principali reti all news, come Rai News24, TgCom24 e Sky Tg24 seguiranno con collegamenti continui nell’arco del pomeriggio la commemorazione funebre. In tv sarà possibile seguire i funerali dalle ore 14 su Rai 1 all’interno del programma La Volta buona di Caterina Balivo, che andrà avanti fino alle 15.50 quando lascerà spazio a uno speciale Tg1 sulle elezioni regionali. Salta dunque Il paradiso delle signore. Anche Mediaset seguirà i funerali su Rete 4 con uno speciale del Tg4 – Diario del Giorno dedicato all’evento dalle 14.

Funerali Ornella Vanoni streaming live

Diretta streaming su Rai Play, Mediaset Infinity, sui siti dei principali canali all news e delle più importanti testate nazionali che offriranno la diretta video.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Il paradiso delle signore non va in onda oggi: perché, il motivo
TV / Ascolti tv domenica 23 novembre: Non così vicino, Report, Che tempo che fa
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 23 novembre 2025
Ti potrebbe interessare
TV / Il paradiso delle signore non va in onda oggi: perché, il motivo
TV / Ascolti tv domenica 23 novembre: Non così vicino, Report, Che tempo che fa
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 23 novembre 2025
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 23 novembre 2025
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 37esima puntata
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 23 novembre 2025, su Rai 3
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 37esima puntata
TV / Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1
TV / Non così vicino: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il fuoco del peccato: trama, cast e streaming del film su Rai 2
Ricerca