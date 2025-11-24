Funerali Ornella Vanoni diretta tv e streaming: dove vedere il funerale della cantante, orario, a che ora, canale

Oggi, 24 novembre 2025, si svolgono i funerali di Ornella Vanoni, la grande cantante scomparsa a 91 anni. A Milano è lutto cittadino per rendere l’ultimo omaggio a una grande artista e interprete. Tanti i personaggi noti dello spettacolo che nelle ore scorse sono andate a dare un ultimo saluto alla camera ardente. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio, 24 novembre, alle ore 15 nella chiesa di San Marco nel quartiere di Brera, dove Ornella Vanoni viveva. Ornella Vanoni lascia un patrimonio immenso: 112 lavori tra album, EP e raccolte, collaborazioni che hanno attraversato decenni e generi, con la sua inconfondibile voce. Ma dove vedere i funerali di Ornella Vanoni in diretta tv e in streaming? Ecco la programmazione.

In tv

Tutte le principali reti all news, come Rai News24, TgCom24 e Sky Tg24 seguiranno con collegamenti continui nell’arco del pomeriggio la commemorazione funebre. In tv sarà possibile seguire i funerali dalle ore 14 su Rai 1 all’interno del programma La Volta buona di Caterina Balivo, che andrà avanti fino alle 15.50 quando lascerà spazio a uno speciale Tg1 sulle elezioni regionali. Salta dunque Il paradiso delle signore. Anche Mediaset seguirà i funerali su Rete 4 con uno speciale del Tg4 – Diario del Giorno dedicato all’evento dalle 14.

Funerali Ornella Vanoni streaming live

Diretta streaming su Rai Play, Mediaset Infinity, sui siti dei principali canali all news e delle più importanti testate nazionali che offriranno la diretta video.