Funerali Maurizio Costanzo diretta live: l’ultimo saluto al grande giornalista

Oggi, alle ore 15 dalla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma si sono svolti i funerali solenni di Maurizio Costanzo, il grande giornalista e conduttore morto venerdì all’età di 84 anni. Colleghi, personaggi dello spettacolo e tanta gente comune si sono radunati per dare un ultimo saluto a un innovatore della televisione e della cultura italiana. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul funerale di Maurizio Costanzo.

Ore 16.10 – Risuonano all’uscita del feretro le note del Maurizio Costanzo Show – All’uscita del feretro del giornalista dalla chiesa degli Artisti sono risuonate le note della sigla del suo storico programma, il Maurizio Costanzo Show. Il brano è Se Penso A Te scritto da Franco Bracardi e da Gianni Boncompagni nel 1982. Maria De Filippi lascia piazza del Popolo in auto.

Bene mi avete ufficialmente persopic.twitter.com/kYjL6EzzoZ — Nicolò, ‘un tipo’ (@NicoloC__) February 27, 2023

Ore 16 – Concluso il funerale di Costanzo – I grandi personaggi dello spettacolo hanno abbracciato Maria De Filippi al termine della celebrazione.

Ore 16 – Sulla bara anche la foto dell’amato gatto – C’è anche l’immagine dell’amato gatto nero Filippo sulla bara di Costanzo. “Aveva un grande amore per gli animali”, per il gatto Filippo e anche “per le altre creature viventi con cui si sentiva in armonia”, ha detto Don Walter Insero durante l’omelia.

Ore 15.55 – Gerry Scotti legge la preghiera degli artisti – O Signore della bellezza, Onnipotente Creatore di ogni cosa, Tu che hai plasmato le creature imprimendo in loro l’impronta mirabile della tua gloria, Tu che hai illuminato l’intimo di ogni uomo con la luce del tuo volto, volgi su noi lo sguardo e abbi pietà di noi, della nostra debolezza, della nostra povertà, volgi i tuoi occhi sul nostro lavoro, sulle nostre fatiche di ogni giorno, guardaci, siamo gli artisti, i tuoi artisti. Siamo pittori, scultori, musicisti, attori, poeti, danzatori, siamo i tuoi piccoli che amano vivere sulle ali della poesia per poterti stare più vicino, e per aiutare i fratelli a guardare più in alto nel tuo cielo e più in profondità, nel loro cuore. Perdonaci se siamo fragili e incostanti, ma siano uomini, donaci la tua forza, quella che scopriamo nella tua Parola, quella che sentiamo nella tua grazia, quella che riceviamo dalla tua Eucaristia, da quel pane spezzato che è comunione, fraternità e gioia. Ti preghiamo per noi, per tutti gli artisti, per il mondo distratto, fa’ che possiamo aiutare tutti gli uomini a scoprire qualcosa di Te, attraverso la nostra arte. La nostra vita sia un canto di lode alla tua bellezza e le nostre opere i raggi luminosi che illuminano le strade degli uomini. Donaci il tuo perdono e la tua benevolenza, donaci il tuo Spirito di sapienza e di bellezza, ispiraci con il tuo amore e la tua grazia, e donaci ali stupende affinché con l’arte ci innalziamo fino a te. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, Signore e fratello nostro. Amen.

Ore 15.50 – Il messaggio della figlia Camilla: “Ti immaginiamo in Paradiso mentre organizzi un talk show” – “Papino, questa ondata di amore è merito del bene che hai dato a tanti. Siamo stati investiti da profonda gratitudine. Non hai avuto tre figli, ma molti di più. Per tanti sei stato padre, maestro, guida. Il più grande insegnamento che ci hai lasciato è l’umiltà. Non ti saresti aspettato una tale manifestazione di affetto. Avresti detto: ‘Ma vi rendete conto, tutto questo per me’. E noi ti immaginiamo con Alberto Sordi ora e Vittorio Gassman. Ti immaginiamo in Paradiso mentre organizzi un talk show, con Giorgio Bracardi al piano. Nulla di ciò che ci hai insegnato andrà perduto, continuerai a vivere in tutti noi, ti vogliamo bene”, questo il messaggio letto al termine del funerale dalla figlia di Costanzo, Camilla, anche a nome dei due fratelli. Il messaggio è stato accolto da un lungo e fragoroso applauso.

Le bellissime parole di Camilla per il papà, a nome anche di Saverio e Gabriele ❤️❤️❤️#Verissimo #CiaoMaurizio#MaurizioCostanzo pic.twitter.com/2bAuGUWaDa — Boomerissima #CiaoMaury (@Boomerissima) February 27, 2023

Ore 15.20 – Don Walter: “Maurizio non era credente. Prima di morire ha invocato la protezione della Madonna” -“Non si professava credente. Era però incuriosito dalla mia vita di sacerdote e aveva rispetto. Si è pian piano avvicinato ai valori cristiani. Cosa c’è dopo la morte? Era affascinato dalla figura di Gesù e di Maria. Prima di morire ha invocato la protezione della Vergine Maria alzando gli occhi al cielo. Lo commuoveva la fragilità umana.

Nel 2000 mentre era in vacanza vide il Giubileo dei giovani con Giovanni Paolo II. Fu rapito da come il Papa fosse un grande comunicatore. Fece poi un articolo sul Messaggero, che il Papa poi aveva letto e lo aveva ringraziato. Maurizio aveva una grande stima di Papa Francesco. Maurizio si chiedeva “Cosa c’è dietro l’angolo?”, che oggi possa essere ammesso alla luce del cielo. L’amore non viene spento dalla morte. Preghiamo che il Signore possa accoglierlo in Paradiso”, ha detto don Walter durante l’omelia. “Un giorno abbracceremo di nuovo Maurizio”, ha detto infine il sacerdote.

Ore 15 – L’omelia, Don Walter: “Mi disse. ‘Lo sa padre che io dovrò venire da lei?'” – “Ho incontrato Maurizio due anni fa, tramite due amici in comune, Pierluigi e Giorgio che me lo fecero incontrare. Pensavo fosse un anticlericale, invece è stato accogliente. Mi ha fatto una battuta, poi abbiamo conversato. Mi raccontò la sua infanzia, la parrocchia che frequentava, e sottolineò il lavoro che le parrocchie fanno sul territorio, accogliendo tutti, specie nei quartieri di periferia”, ha detto don Insero nell’omelia.

“Poi mi disse: “Lo sa padre che io dovrò venire da lei?”, gli risposi – non accetto prenotazioni. E poi mi confidò un desiderio: potere un giorno, quando il Signore lo avrebbe chiamato a sé, pregare per lui. Sin da bambino voleva fare il giornalista. Si propose a 17 anni al Paese sera. Come primo incarico raccontò il Tour de France. La sua curiosità lo ha portato a scoprire. Tendeva ad annoiarsi, per questo lavorava sempre, fino agli ultimi giorni. Nonostante il successo, era un uomo umile. Era leale e rispettava le opinioni degli altri. Tendenzialmente pigro, non faceva sport, amava la Roma. Voleva ascoltare gli altri, conoscere le persone, le loro storie, intuiva prima di ascoltare il carattere delle persone. Era ironico e generoso. Per molti ha avuto un amore paterno. Era goloso, so che gli veniva spacciato del cioccolato fondente di nascosto. Non covava rancore. Amava i suoi figli e i nipoti. Con Maria aveva un rapporto di amore e complicità. Ha aiutato tanti artisti nel momento del bisogno. Non era attaccato al denaro. Il teatro è stata la sua grande passione, insieme alla radio”, ha aggiunto il sacerdote.

Ore 14.45 – Iniziano i funerali di Costanzo. Don Walter Insero: “Si è chiuso il sipario ma è finito solo il primo atto” – Con un quarto d’ora d’anticipo, inizia la Messa. “Si è chiuso il sipario ma è finito il primo atto. La sua vita continua, la sua anima continua ad amare, a voler bene e a sentire il nostro amore”, ha detto don Walter Insero, che presiede la celebrazione, recentemente nominato cappellano da papa Francesco. Il sacerdote negli ultimi mesi ha condiviso con Maurizio Costanzo diverse iniziative intraprese in aiuto dei più bisognosi. Aveva già officiato i funerali di Gigi Proietti. Con don Walter, concelebrano le esequie don Armando, un missionario amico di Costanzo, e i due sacerdoti della Chiesa degli Artisti.

Ore 14.40 – Arrivata Maria De Filippi – Con lei in auto c’era Raffaella Mennoia, autrice di ‘Uomini e Donne’. Al suo ingresso, De Filippi, completo e occhiali da sole neri, è stata accompagnata per mano dal figlio Gabriele. La moglie di Maurizio Costanzo è seduta in prima fila vicino al figlio Gabriele e a Pier Silvio Berlusconi. In chiesa ci sono già gli altri due figli di Costanzo, Camilla e Saverio.

Ore 14.30 – Il feretro di Maurizio Costanzo arrivato alla Chiesa degli Artisti – Sotto una pioggia leggera è arrivato il feretro di Maurizio Costanzo, davanti alla chiesa degli Artisti, Roma, dove alle 15, si terranno i funerali. Centinaia di persone hanno accolto l’arrivo del carro funebre con un lungo applauso. Le persone all’esterno potranno seguire le esequie su un maxischermo. Tanti i personaggi celebri che prendono parte alle esequie: Alessandra Celentano, Kledi, Roberto Giacobbo, Eleonora Daniele, Massimo Lopez, Alessia Marcuzzi, Amadeus, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. E ancora tra gli altri Simona Ventura, Pio e Amedeo, Rocco Papaleo, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Lorenzo Mieli, Paolo Sorrentino, Lorella Cuccarini, Paolo Bonolis, Carlo Conti, Gerry Scotti, Christian De Sica, Roberto Gualtieri, Enrico Mentana, Aurelio De Laurentiis, Tullio Solenghi, Mara Venier, Sabrina Ferilli, Pier Silvio Berlusconi. Il corteo funebre, partito dal Campidoglio dove sabato e domenica è stata allestita la camera ardente, è giunto alla chiesa dopo un lungo viaggio per le vie della capitale che ha toccato anche il quartiere Prati, dove Costanzo viveva e lavorava.

Dove vedere in tv e streaming

Sarà possibile seguire il funerale di Maurizio Costanzo in diretta tv oggi, 27 febbraio, alle ore 15 su Rai 1, all’interno della trasmissione Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone. Il programma, in onda dalle 14, si collegherà in diretta per seguire le esequie e raccoglierà tramite i suoi inviati il ricordo dei tanti personaggi noti presenti ai funerali.

La diretta tv dei funerali di Costanzo è garantita anche da Canale 5 che ha approntato uno speciale di Verissimo, in collaborazione con il Tg5, dal titolo Ciao Maurizio, e in onda dalle 14. Dallo studio di “Verissimo”, Silvia Toffanin seguirà in diretta i funerali solenni di Maurizio Costanzo. Lo speciale avrà in collegamento da Roma gli inviati Dario Maltese e Susanna Galeazzi e ospiti in studio a Milano Cesara Buonamici e Katia Ricciarelli. Non mancheranno poi collegamenti in diretta sulle reti all news come Rai News 24, Sky Tg24 e TgCom24. In streaming sulle piattaforme Mediaset Play, Rai Play e Sky Go.