Fuga da Pretoria: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 24 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Fuga da Pretoria, film del 2020 diretto da Francis Annan con Daniel Radcliffe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tim e Stephen sono due giovani attivisti anti-apartheid. Rinchiusi in carcere dopo un atto dimostrativo, troveranno un modo tanto semplice quanto geniale per evadere… Il film è basato su un libro di uno dei fuggiaschi, Jenkin, Inside Out: Escape from Pretoria Prison e racconta la storia della vita reale dei prigionieri politici Tim Jenkin e Stephen Lee due bianchi sudafricani che, insieme ad altri prigionieri, hanno realizzato un piano per evadere dalla Prigione Centrale di Pretoria nel 1979 dopo essere stati incarcerati per propaganda anti-apartheid. Alcuni degli altri prigionieri politici, tra cui Denis Goldberg, hanno contribuito a perfezionare i dettagli del piano di fuga.

Fuga da Pretoria: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fuga da Pretoria, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Radcliffe: Tim Jenkin

Daniel Webber: Stephen Lee

Ian Hart: Denis Goldberg

Mark Leonard Winter: Leonard Fontaine

Nathan Page: Mongo

Grant Piro: il capitano Schnepel

Adam Ovidia: Van Zadelhoff

Adam Tuominen: Jeremy Cronin

Streaming e tv

Dove vedere Fuga da Pretoria in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 24 febbraio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

