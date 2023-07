Fuga da Alcatraz: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, venerdì 30 giugno 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda Fuga da Alcatraz (Escape from Alcatraz), film del 1979 diretto da Don Siegel. Il film, girato proprio nella prigione di Alcatraz 15 anni dopo la sua chiusura permanente, si basa sul libro Escape from Alcatraz di J. Campbell Bruce, e descrive la vera storia dell’evasione di tre detenuti, Frank Morris e i fratelli John e Clarence Anglin, avvenuta nella notte dell’11 giugno 1962. Ma vediamo tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

Il 18 gennaio 1960, il rapinatore Frank Morris, dopo varie evasioni da altri penitenziari federali, viene condotto nella prigione di Alcatraz. Evadere dal penitenziario, circondato dal mare da tutti i lati, sembra un’impresa impossibile: in ventisei anni infatti nessuno c’è mai riuscito. Frank, inizialmente, viene provocato continuamente da uno strano uomo, Wolf Grace, che gli si mostra interessato sessualmente.

Con il passare del tempo, Morris si integra bene nel complesso carcerario, stabilendo un rapporto amichevole con diversi prigionieri, tra cui English, Charley Puzo, Chester Dalton, Tornasole, e i due fratelli Anglin. English è un uomo di colore, che ha ucciso due bianchi per legittima difesa, Charley Puzo è un semplice ladro di auto, Chester Dalton è un pittore, Tornasole è un eccentrico individuo, goloso di dolci e che tiene con sé un topolino, mentre i due fratelli John e Clarence Anglin sono due rapinatori di banche. Nella dura atmosfera e nella disperazione di un carcere di massima sicurezza, Morris, insieme a Puzo e ai due fratelli Anglin, architetta un’evasione, sfruttando l’indebolimento dei muri della prigione provocato dalla salsedine marina e un condotto di aerazione che passa sopra le celle…

Fuga da Alcatraz: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fuga da Alcatraz, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clint Eastwood: Frank Morris

Larry Hankin: Charley Puzo (Charley Butts)

Fred Ward: John Anglin

Jack Thibeau: Clarence Anglin

Patrick McGoohan: direttore

Paul Benjamin: English

Frank Ronzio: Tornasole (Litmus)

Roberts Blossom: Chester “Doc” Dalton

Bruce M. Fischer: Wolf Grace

Fred Stuthman: Mr. Johnson

David Cryer: Mr. Wagner

Madison Arnold: Mr. Zimmerman

Joe Miksak: sergente

Regina Baff: Lucy

Danny Glover: detenuto

Streaming e tv

Dove vedere Fuga da Alcatraz in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda in chiaro – gratis – oggi (30 giugno 2023) alle ore 21,15 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.