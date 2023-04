Freedom presenta: anticipazioni puntata oggi, 24 aprile

Questa sera, lunedì 24 aprile 2023, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Roberto Giacobbo torna con reportage inediti e di grande impatto visivo, realizzati tra Italia, Turchia e Spagna, e un memorabile viaggio in Egitto, che svelerà cose mai viste della Terra dei Faraoni. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 24 aprile 2023, di Freedom su Italia 1 dalle 21.20.

Anticipazioni del 24 aprile

Al centro dell’11esima puntata: in Egitto, per conoscere da vicino il Faraone Ramses II e la sua tomba nella Valle dei Re a Luxor; in Sardegna, a Carloforte, nell’Isola di Pietro, un ambiente naturale unico; nel Lazio, a Vicovaro, per vedere da vicino gli acquedotti che hanno salvato l’antica Roma dalla siccità; in Piemonte, per parlare di Giovanni Battista Viotti e la sua musica, che sembra anticipare la Marsigliese, l’inno nazionale francese…

Le telecamere di Freedom, accompagnate da Zahi Hawass, raggiungono la tomba del faraone Ramses II, il cui longevo regno, durato per quasi 70 anni, rappresenta sicuramente la massima espressione della potenza e della gloria dell’Antico Egitto, nell’Età d’oro. Si tratta della più grande tomba della Valle dei Re, a Luxor, un luogo unico e maestoso che, nel corso del racconto, diventa un inaspettato scenario di dibattito, in cui Giacobbo e Hawass si confrontano sulle tematiche più complesse del loro sodalizio ultraventennale.

A Vicovaro, a circa 40 km dalla Capitale, passano due degli 11 acquedotti che fornivano l’acqua all’antica città di Roma. La troupe di Freedom entra nel sistema di distribuzione delle acque potabili, per mostrare le difficoltà incontrate dai Romani nel costruire e mantenere questi capolavori di ingegneria idraulica del passato. Grazie alla grafica 3D a nuvola di punti è possibile vedere questi lunghissimi cunicoli direttamente attraverso la roccia di travertino, in cui vennero scavati. Durante il I secolo d.C., il delicato equilibrio idrico di quella che allora era la capitale di uno dei più vasti imperi della storia, venne alterato da un devastante terremoto, che interruppe uno dei due acquedotti. Giacobbo – Attento Omar! – si cala nel canale alto 12 metri, quello che permise di salvare Roma da una potenziale crisi idrica.

Freedom torna al Teatro Civico di Vercelli, che da oltre 200 anni è l’assoluto protagonista delle stagioni concertistiche della città. Al centro del racconto, un grande musicista e compositore piemontese del Settecento, Giovanni Battista Viotti. L’artista rivoluzionò la storia del violino e il modo di suonarlo, grazie all’invenzione dell’archetto moderno. La vita di Viotti e delle sue composizioni, che allietarono le corti europee, però, ha ancora qualcosa di straordinario da svelare: proprio lui, a discapito della storia ufficiale, potrebbe essere infatti l’autore delle musiche della Marsigliese, il rivoluzionario inno nazionale francese. Giacobbo, insieme al maestro Guido Rimonda, analizza alcuni spartiti che conterrebbero la prova inconfutabile di questa affascinante teoria.

La squadra di Freedom si reca, infine, in Sardegna, nell’Isola di San Pietro, per conoscere Carloforte e la sua storia, fatta da pirati e corsari, battaglie e rinascite, entrando nella sua tonnara e nell’antica salina, e nel regno dei fenicotteri rosa…

Freedom, chi è Roberto Giacobbo

Chi è Roberto Giacobbo, il conduttore di Freedom – Oltre il confine? Roberto è nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma. Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta).

È sposato da oltre 30 anni con Irene Bellini, con la quale ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita. Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario.

Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Inizia la carriera di autore e conduttore radiofonico nel 1984 su RDS, con un programma che andrà in onda per 14 anni. Il debutto in TV risale alla fine degli anni ’80, come autore di programmi sia in Rai che in Mediaset. Dal 1999 inizia anche la carriera di conduttore televisivo con: Stargate – Linea di confine (TMC, 1999-2001; LA7, 2001-2003; Voyager (Rai 2, 2003-2018); Freedom – Oltre il confine (R4, 2018-2019); Italia 1, dal 2020.

Il 24 settembre 2009 viene nominato vicedirettore di Rai 2, con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi, carica che manterrà per nove anni, fino alla sua uscita dalla Rai. Il 21 maggio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset. Dal 20 dicembre 2018 conduce Freedom – Oltre il confine (in onda su R4). Il 3 luglio 2019, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019-2020, viene annunciato che Giacobbo passa a Italia 1, insieme al suo programma. Nel marzo 2020 è ricoverato d’urgenza in rianimazione al Gemelli di Roma a causa del Covid-19, per un totale di 42 giorni di ricovero, da cui poi si è perfettamente ripreso.