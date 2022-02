Freedom – Oltre il confine: anticipazioni puntata 14 febbraio

Questa sera, lunedì 21 febbraio 2022, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Tra le novità, oltre alla grafica e alla qualità delle immagini, la rubrica “Un museo in 10 minuti” e una particolare attenzione ai segreti della mente, con servizi dedicati alle sindromi più comuni e curiose. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 21 febbraio 2022, di Freedom su Italia 1 dalle 21.20.

Anticipazioni del 14 febbraio

Nella puntata di stasera di Freedom – Oltre il confine, Roberto Giacobbo è con i piloti più amati e famosi d’Italia e, forse, del mondo: le leggendarie Frecce Tricolori. Il programma entra nella loro sede, l’Aeroporto militare di Udine-Rivolto, dove trova aerei, piloti e personale dell’imponente macchina che c’è dietro a ogni volo, per passare insieme un’intera giornata. I telespettatori assistono così a una vera sessione di addestramento, dal briefing, alla vestizione, fino al complesso rituale che i piloti compiono prima di salire sui velivoli. E poi, il momento del decollo e dell’allenamento in volo, dove questi fenomenali aviatori sono in grado di compiere manovre sensazionali e stupefacenti.

A seguire, il team di Freedom si reca a Torino per conoscere i luoghi che l’hanno resa una Città Magica. Perché il capoluogo piemontese gode di questa fama? Molte tradizioni e spazi di questa città risultano legati alla superstizione, all’alchimia, alla massoneria e persino all’occultismo. Piazze, portoni, palazzi riportano evidenti simboli esoterici, mentre antiche leggende parlano di misteriose gallerie sotterranee, di potenti reliquie come la Sindone e il Sacro Graal. Quale legame c’è tra Torino e l’antico Egitto e perché la città sarebbe al centro di due triangoli; uno di magia nera ed uno di magia bianca? Giacobbo va a caccia di risposte, indagando nei siti che vengono considerati con maggior energia positiva e negativa della città. In Umbria, nei pressi di San Giustino, si è svolta una vicenda incredibile: nel 1441, tra il confine dello Stato Pontificio e la Repubblica di Firenze dei Medici nasce un altro, piccolo, Stato. Per errore prende vita la Repubblica di Cospaia, che allora aveva soli 350 abitanti, e che è esistita fino al 26 giugno 1826. Una storia che Freedom ripercorre nel dettaglio, un avvenimento fatto di uomini, di leggi non scritte e di una piccola moneta d’argento.

Cosa c’è sotto Orvieto? La sua rupe è un enorme blocco di tufo e da sempre la città si è sviluppata non solo in superfice, ma anche sottoterra. Così, nel corso di circa 2.700 anni, i suoi abitanti hanno saputo scavare un’incredibile serie di cunicoli, grotte, pozzi, cisterne e gallerie. Il tutto si interseca al di sotto della zona abitata, per ingrandire una città dove ogni spazio poteva significare avere più acqua e cibo e, quindi, vita. Vedremo una serie di ingegnose soluzioni che gli abitanti di Orvieto hanno introdotto quando la natura ha posto loro dei limiti. Per l’appuntamento con un Museo in 10 minuti è la volta del Museo Etnografico di Alessandria, conosciuto anche come il museo C’era una volta. Il museo si pone l’obiettivo di mettere in scena i ricordi e le memorie dei singoli individui. Attraverso un grande quantitativo di oggetti raccolti dai titolari, sono state ricostruite delle vere e proprie scene di vita quotidiana, come una perfetta classe del 1935.

Freedom, chi è Roberto Giacobbo

È nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma. Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta). È sposato da oltre 30 anni con Irene Bellini, con la quale ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita. Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario. Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Inizia la carriera di autore e conduttore radiofonico nel 1984 su RDS, con un programma che andrà in onda per 14 anni. Il debutto in TV risale alla fine degli anni ’80, come autore di programmi sia in Rai che in Mediaset. Dal 1999 inizia anche la carriera di conduttore televisivo con: Stargate – Linea di confine (TMC, 1999-2001; LA7, 2001-2003; Voyager (Rai 2, 2003-2018); Freedom – Oltre il confine (R4, 2018-2019); Italia 1, dal 2020. Il 24 settembre 2009 viene nominato vicedirettore di Rai 2, con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi, carica che manterrà per nove anni, fino alla sua uscita dalla Rai. Il 21 maggio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset. Dal 20 dicembre 2018 conduce Freedom – Oltre il confine (in onda su R4). Il 3 luglio 2019, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019-2020, viene annunciato che Giacobbo passa a Italia 1, insieme al suo programma. Nel marzo 2020 è ricoverato d’urgenza in rianimazione al Gemelli di Roma a causa del Covid-19, per un totale di 42 giorni di ricovero, da cui poi si è perfettamente ripreso.