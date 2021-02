Freedom – Oltre il confine in onda su Italia 1: anticipazioni della puntata del 19 febbraio

Questa sera, venerdì 19 febbraio 2021, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma esplora le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, venerdì 19 febbraio 2021, su Italia 1.

Anticipazioni del 19 febbraio

Nella settima puntata del 2021, in onda oggi, reportage da Italia, tra Lecce, Taranto, Roma, Salerno, Agnone, e Irlanda, con l’isolotto di Lough Derg. Il nuovo viaggio di Freedom parte dalla Puglia, con un’indagine su dei veri e propri cold case. Accanto alle rovine in pietra, alle iscrizioni e agli oggetti di vita quotidiana, spesso recuperati nei corredi funebri, anche i resti umani rappresentano uno scrigno di conoscenze a servizio di storici e archeologi. Giacobbo entra nel Laboratorio di Antropologia Fisica dell’Università del Salento, dove un team di studiosi sta esaminando alcuni scheletri trovati nell’area di Roca Vecchia, vicino Lecce: questi hanno rivelato una pagina di storia sconosciuta, riguardo una delle più grandi e antiche battaglie dell’Età del Bronzo. Sempre in Puglia, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto custodisce invece un altro corpo straordinario, quello di un campione di atletica, pluripremiato ai Giochi di Atene, le cui ossa hanno svelato molti segreti sull’importanza culturale e rituale dello sport nel mondo greco. Giacobbo, grazie ad una speciale telecamera svela poi cosa si nasconde all’interno della Bocca della Verità.

In questo nuovo episodio del Museo dell’Impossibile, Giacobbo racconta cosa c’è di vero nelle assurde vicende legate al Mondiale di Calcio del 1942, il Mondiale dimenticato. Freedom raggiunge poi la provincia di Salerno per entrare nelle Grotte di Pertosa-Auletta, le uniche in Italia dove e possibile navigare un fiume sotterraneo e che naturalmente Giacobbo navigherà. Ma le grotte hanno anche un altro primato: sono le uniche in Europa in cui si siano conservati i resti di un villaggio a palafitte risalente a 3.500 anni fa.

Inventate in Cina oltre 3.000 anni fa e introdotte in Occidente a partire dal V secolo, le campane hanno accompagnato la nostra storia, sia civile che religiosa. Ad Agnone, in Molise, sorge la più antica impresa italiana tutt’ora in attività, una delle botteghe artigiane più vecchie del mondo: è la Fonderia Marinelli.

Freedom torna anche in Irlanda. Esiste un luogo remoto, ai confini del mondo, dove si dice sia nascosta la porta di accesso verso all’Aldilà. Si tratta di un’isola sperduta, all’interno di un piccolo lago nel Nord dell’Irlanda, dove oltre 1.500 anni fa il monaco predicatore San Patrizio avrebbe avuto una visione. Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, venerdì 19 febbraio 2021, alle ore 21,30.

