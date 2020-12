Freedom – Oltre il confine in onda su Italia 1: anticipazioni della puntata del 18 dicembre

Questa sera, venerdì 18 dicembre 2020, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della tredicesima puntata, in onda oggi, venerdì 18 dicembre 2020, su Italia 1.

Anticipazioni del 18 dicembre

Nella tredicesima puntata in onda oggi Freedom parte dal raccontare uno dei personaggi reso famoso da Dante: il Conte Ugolino, protagonista di una delle pagine più celebri della Divina Commedia. Giacobbo andrà sul suo castello, tra Cagliari e Iglesias, una fortezza inespugnabile da cui il nobiluomo controllava le miniere d’argento e i possedimenti pisani in Sardegna. Poi si parlerà degli 800 uomini che hanno dato la vita per difendere la propria città e la propria identità cristiana: i martiri di Otranto, che prima di essere soldati erano anche contadini, artigiani e uomini comuni, che opposero resistenza all’imponente esercito del sultano Maometto II, sbarcato in Puglia nel 1480. Grazie al loro sacrificio si riuscì a bloccare il progetto di conquista dell’Italia da parte dei saraceni. Poi si partirà per la Calabria, dove in un piccolo paese in provincia di Cosenza, a Campana, si stagliano due enormi figure in pietra che forse potrebbero riscrivere una parte importante della storia più remota dell’umanità. È possibile che uomini preistorici abbiano scolpito oltre 10.000 anni fa un elefante? Un reperto fossile, ritrovato in un piccolo lago, il lago di Cecita, sembrerebbe rafforzare questa possibilità. Infine si parlerà dell’universo vegetale. Alcune ricerche oltre il confine, condotte negli Stati Uniti e in Russia a partire dagli Anni ’70 del secolo scorso, sembrerebbero dimostrare che le piante siano dotate di capacità sensoriali straordinarie e, secondo alcuni studiosi, gli organismi vegetali sarebbero addirittura in grado di pensare e di comunicare tra loro. Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, venerdì 18 dicembre 2020, alle ore 21,30.

