Album di Freedom – Oltre il confine: anticipazioni puntata 13 maggio

Questa sera, giovedì 13 maggio 2021, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma esplora le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, giovedì 13 maggio, di Album di Freedom su Italia 1.

Anticipazioni del 13 maggio

In questa puntata, la quinta della nuova edizione chiamata Album di Freedom – Oltre il confine, Roberto Giacobbo torna su Italia 1 e propone sette serate a tema, esaltando nuovamente le immagini più belle a cui saranno uniti nuovi contenuti. Sono gli Album di Freedom e questa quinta puntata è dedicata alle scoperte e ai permessi speciale che Freedom ha avuto nei suoi tanti viaggi, occasioni irripetibili per vedere luoghi esclusivi chiusi al pubblico o conoscere storie di cui non si è parlato.

La serata si apre con gli “infernotti” di uno storico palazzo di Via Po, a Torino, attualmente chiusi al pubblico. Strutture sotterranee, che nei secoli sono serviti da cantine per la conservazione di cibi e bevande, da rifugi durante le guerre e persino utilizzati dalla carboneria in epoca risorgimentale.

Da Napoli, Freedom racconta per immagini la Piscina Mirabilis, la Cattedrale dell’Acqua, un’enorme cisterna che doveva rifornire la più importante flotta dell’Impero Romano stanziata nel porto di Miseno, un’insenatura naturale nel Golfo di Napoli.

A Roma, il viaggio di Freedom, oltre il confine prosegue all’interno della fontana più famosa del mondo: la Fontana di Trevi. Poi, per conoscere il sotterraneo più curioso e divertente mai mostrato da Freedom, Giacobbo vola in Irlanda, in un luogo dove si dice che abitino i folletti e dove per qualcuno è ancora possibile vederli!

Tornato in Italia, Freedom entra nella sala sotterranea più grande del mondo: la Grotta Gigante di Trieste. Un vero e proprio monumento plasmato dalla natura in 10 milioni di anni. Goccia dopo goccia, l’acqua ha creato 3.000 cavità sotterranee, accessibili grazie a una scalinata di 500 gradini (interamente percorsa dal team).

Dal Nord si passa alla Sicilia, alla scoperta del Colosseo Nero, l’anfiteatro romano secondo per grandezza soltanto al Colosseo di Roma. Si trova sottoterra, in pieno centro, a Catania. Nella città dell’Etna, Giacobbo racconta anche la storia del Velo di Sant’Agata che, secondo la tradizione, ha protetto nel tempo la città dalla lava. Per osservare da vicino la preziosa reliquia, Freedom ha ricevuto un permesso speciale dell’Arcidiocesi.

Freedom torna quindi nell’Antica Roma, per vedere il Mitreo dell’Ara Massima di Ercole, un luogo esclusivo dedicato al culto di Mithra, un’antica divinità che 2.000 anni fa era talmente diffusa da competere con il cristianesimo. Un sito di eccezionale importanza, che ancora oggi custodisce alcuni segreti di questo antico e misterioso culto. Uno dei tanti permessi speciali di Freedom.

Infine, la Campania, per entrare nella Napoli sotterranea, dove si nasconde una delle città nascoste più grandi del mondo. Giacobbo esplora la rete di cunicoli collegata alla Galleria Borbonica, fatta di antiche cave, immense cisterne e rifugi antiaerei della Seconda guerra mondiale. Immagini uniche, grazie all’inedito punto di vista offerto dal drone di Freedom che, nonostante le difficoltà del luogo, ha volato tra i cunicoli. Album di Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, giovedì 13 maggio 2021, alle ore 21,20.