Perché Fratelli di Crozza oggi non va in onda: il motivo | 25 novembre 2022, Nove

Perché oggi, 25 novembre 2022, Fratelli di Crozza non va in onda sul Nove? Lo show di Maurizio Crozza oggi non va in onda con la decima puntata di questa edizione perché il comico è risultato positivo al Covid dopo essersi sottoposto al tampone. Per questo stasera sul Nove viene proposto un Best of con estratti degli sketch e delle imitazioni delle puntate precedenti, chiamato I migliori fratelli di Crozza. Quando torna in onda? Ovviamente il programma tornerà in onda con i nuovi episodi appena Maurizio Crozza si negativizzerà dal Covid. La puntata inedita verrà recuperata in coda alla stagione in onda.

Come sempre il comico ligure è bravissimo a trovare e imitare i personaggi più in voga del momento, in particolare i politici. In questa edizione ha lanciato tra i nuovi personaggi il premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi e il neo incoronato re Carlo III alle prese con le “reali” difficoltà della vita quotidiana, ma anche la premier Giorgia Meloni ed Enrico Letta.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Fratelli di Crozza oggi non va in onda, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Il programma va in onda in prima serata ogni venerdì sul Nove, al tasto 9 del digitale terrestre. Fratelli di Crozza è visibile in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.