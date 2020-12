Fratelli Caputo: la trama della nuova serie tv di Canale 5

Fratelli Caputo è la nuova fiction di Canale 5 in onda per le festività natalizie a partire da mercoledì 23 dicembre 2020. In tutto quattro puntate, con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci. Si tratta della storia del rapporto di amore e odio tra due fratellastri, Nino e Alberto, che si conoscono per la prima volta dopo che il padre ha abbandonato la famiglia di Nino per stare vicino a quella di Alberto. Ma qual è la trama completa di Fratelli Caputo? Scopriamolo insieme.

Trama: di cosa parla

Nino e Alberto sono entrambi figli di Calogero Caputo, rimpianto sindaco di Roccatella che nel paesino siciliano aveva sposato Agata (Aurora Quattrocchi) e avuto il suo primo figlio, Nino. Calogero, però, durante un viaggio di lavoro a Milano aveva conosciuto Franca (Anna Teresa Rossini) e da lei aveva avuto il secondo figlio, Alberto, per il quale ha abbandonato la famiglia siciliana.

Sulla scia dell’esperienza paterna, Alberto arriva a Roccatella per candidarsi come sindaco ma ben presto invade la vita di Nino. Scopre infatti che il casale in cui vivono Agata e il fratellastro è suo e li costringe a una convivenza forzata, portando con sé tutta la sua famiglia milanese: la moglie Patrizia (Sara D’Amario), la figlia Barbara (Giorgia Boni), i figli Andrea (Riccardo de Rinaldis) e Giacomo (Riccardo Antonaci).

L’arrivo del fratellastro porta Nino a candidarsi a sua volta come sindaco, sicuro di vincere e di rispedire così Alberto a Milano. Inaspettatamente il paese gli volta le spalle e assegna la vittoria ad Alberto. Il Primo cittadino presto si ritrova alle prese con gravose e non trascurabili questioni che coinvolgono il paese ma anche la sua famiglia, che a Roccatella proprio non ci vuole restare. Soprattutto visto che quella che inizialmente doveva essere una convivenza “provvisoria” sembra essere ormai diventata definitiva.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama di Fratelli Caputo, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda per quattro puntate a cominciare dal 23 dicembre (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Le ultime due puntate andranno in onda nel 2021, il 4 e il 6 gennaio. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

