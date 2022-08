Fratelli Caputo: il cast della serie tv con Nino Frassica e Cesare Bocci

Chi fa parte del cast della miniserie Fratelli Caputo? Si tratta di un prodotto Made in Italy creato da Valentina Capecci e arrivato per la prima volta in TV nel 2020. In vista dell’estate 2022, Canale 5 l’ha riproposto in replica in prima serata a partire da mercoledì 10 agosto. La storia narra di due fratellastri che non si sono mai conosciuti e in comune hanno il cognome ed un padre. Calogero Caputo era un sindaco di una cittadina rispettabile della Sicilia. Dal suo primo matrimonio con Agata è nato Nino. Quando poi è andato a Milano ha incontrato Franca e ha lasciato la sua famiglia per costruirne una nuova. Con Franca ha cresciuto Alberto. Tra i due fratelli c’è un rapporto di odio/amore considerando che Calogero ha abbandonato Nino per Alberto. Ma chi fa parte del cast? Scopriamolo insieme.

Il cast della serie TV

La serie TV è in realtà una miniserie perché l’arco narrativo si risolve in soli quattro puntate. I protagonisti sono due attori ben noti al pubblico del piccolo schermo italiano. Nino Frassica interpreta Nino Caputo, mentre Cesare Bocci è Alberto Caputo. Ma non sono da soli ad animare la trama. Ecco di seguito attori e relativi personaggi:

Nino Frassica: Nino Caputo

Cesare Bocci: Alberto Caputo

Sara D’Amario: Patrizia

Aurora Quattrocchi: Agata Zappalà

Andrea Vitalba: Carmela

Giorgia Boni: Barbara Caputo

Giancarlo Commare: Simone

Carmela Vincenti: Rosalia

Francesco Guzzo: Turi

Riccardo De Rinaldis: Andrea Caputo

Riccardo Antonaci: Giacomo Caputo

Daniele Pilli: Assessore Michele Cascone

Rossana Ferrara: Loredana Rizzo

Fabrizio Buonpastore: Antonio Giuffrida

Mimmo Mancini: Senatore Valenti

Anna Teresa Rossini: Franca

Red Canzian: Sé stesso

Federico S. Morresi: Geometra Edil Costruzioni

Samuele Carrino: Sé stesso

Fratelli Caputo streaming e TV

Dove vedere Fratelli Caputo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.