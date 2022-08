Fratelli Caputo: trama, cast, location e streaming della serie di Canale 5 (replica)

Questa sera, mercoledì 10 agosto 2022, va in onda in replica su Canale 5 Fratelli Caputo. Si tratta di una serie TV, o meglio una miniserie italiana che approda sul canale principale di Mediaset creata da Valentina Capecci. Prodotta da Ciao Ragazzi! e diretta da Alessio Inturri, ha come protagonista due attori ben noti al pubblico italiano. Scopriamo qual è la trama e chi fa parte del cast, così come dov’è ambientata.

Trama

Partiamo dalla trama di Fratelli Caputo. La serie TV racconta di Nino e Alberto, due uomini che non si sono mai visti prima e neppure si conoscono eppure hanno qualcosa in comune. Cosa? Il cognome. Sono fratellastri, figli del sindaco di Roccatella, Calogero Caputo, un piccolo paesino dell’entroterra siciliano. Il primo figlio, Nino, è nato dal matrimonio con Agata. Il secondo, Alberto, è nato quando ha conosciuto Franca a Milano e in Sicilia non è più tornato. Nino è cresciuto senza un padre e cova rancore nei suoi confronti perché li ha lasciati da soli. Alberto invece ha avuto una vita più serena, ha studiato all’università e non ha mai assaporato la frattura di una famiglia. Ad un certo punto i due sono costretti a fronteggiarsi perché entrambi candidati alla poltrona di sindaco del paesino di Roccatella.

Fratelli Caputo: il cast

Ora che abbiamo visto qual è la trama, passiamo al cast. Come già anticipato, la miniserie punta tutto su due protagonisti ben noti al pubblico italiano. Nino e Alberto hanno le fattezze di Nino Frassica e Cesare Bocci. Scopriamo quali sono gli attori e i relativi personaggi della storia:

Nino Frassica: Nino Caputo

Cesare Bocci: Alberto Caputo

Sara D’Amario: Patrizia

Aurora Quattrocchi: Agata Zappalà

Andrea Vitalba: Carmela

Giorgia Boni: Barbara Caputo

Giancarlo Commare: Simone

Carmela Vincenti: Rosalia

Francesco Guzzo: Turi

Riccardo De Rinaldis: Andrea Caputo

Riccardo Antonaci: Giacomo Caputo

Daniele Pilli: Assessore Michele Cascone

Rossana Ferrara: Loredana Rizzo

Fabrizio Buonpastore: Antonio Giuffrida

Mimmo Mancini: Senatore Valenti

Anna Teresa Rossini: Franca

Red Canzian: Sé stesso

Federico S. Morresi: Geometra Edil Costruzioni

Samuele Carrino: Sé stesso

La location

Dov’è ambientata Fratelli Caputo? La miniserie italiana è stata realizzata in diverse zone del Sud Italia come Nardò in provincia di Lecce oppure a Gorgognolo in provincia di Brindisi. La storia ha avuto anche il supporto di altre location come Santa Maria al Bagno, Santa Caterina, Sant’Isidoro e Santa Cesarea Terme.

Fratelli Caputo streaming e TV

Dove vedere Fratelli Caputo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.