Fratelli Caputo 2: la seconda stagione si farà? Le anticipazioni

La seconda stagione (2) di Fratelli Caputo si farà? Tantissimi fan della miniserie di Canale 5 nelle ultime ore se lo stanno chiedendo. La risposta al momento non c’è. Mediaset non ha ufficializzato una seconda stagione ma l’ipotesi dovrebbe essere sul tavolo visti i buoni ascolti della fiction con Nino Frassica. Da sottolineare però che la serie è nata come una miniserie (in totale sono state girate e mandate in onda quattro puntate) e quindi stasera – in occasione dell’ultima puntata – si arriverà a un punto. Da cui ripartire? Vedremo…

Streaming e tv

Abbiamo visto se è in programma o meno una seconda (2) stagione di Fratelli Caputo, ma dove vedere la serie in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda per quattro puntate a cominciare dal 23 dicembre (prima serata, ore 21,20) su Canale 5. Le ultime due puntate andranno in onda nel 2021, il 4 e il 6 gennaio. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Location

Anche se ambientato in una location siciliana, Roccatella, Fratelli Caputo è stato girato interamente in Puglia, che vediamo sempre più spesso sul grande e piccolo schermo, col sostegno dell’Apulia Film Commission. La serie è stata girata nelle bellissime località del Salento, per la precisione a Nardò. Tra le località scelte per le riprese ci sono anche Santa Caterina, Santa Maria al bagno, Sant’Isidoro e Ostuni (Gorgognolo). Le riprese sono avvenute tra il marzo e l’agosto 2019.

