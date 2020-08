Frantic: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 13 agosto 2020, va in onda su Rete 4 in prima serata, pellicola del 1988 diretta da Roman Polanski. Nel cast attori di successo come Harrison Ford e Betty Burkley. Ma qual è la trama di Frantic? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Appuntamento per stasera su Rete 4 dalle 21.30.

Trama

Frantic è un film diretto da Roman Polanski del 1988 un thriller con venature mystery ambientato nella città di Parigi. Il dottor Richard Walker (interpretato da Harrison Ford) e sua moglie Sondra, arrivati per un congresso dalla California a Parigi, si ripromettono di rivivere nella Ville Lumière i giorni del loro innamoramento sulle rive della Senna. Mentre nell’elegante albergo lui è sotto la doccia, Sondra e una delle valigie scompaiono misteriosamente.

Richard contatta il direttore e il poliziotto dell’hotel, la polizia e l’ambasciata, ma tutti lo trattano con scetticismo e ironia. Decide allora di indagare da solo e trova nel parcheggio il braccialetto della moglie. Convinto che la misteriosa scomparsa sia collegata alla valigia, la apre e trova un oggetto: è una pista che lo porta da un trafficante di droga, Dedé, ma lo trova morto nel suo appartamento.

Per caso entra in contatto con la proprietaria della valigia, la giovane Michelle (Emmanuelle Seigner), che guadagna trafficando droga per Dedé. Chiarito l’equivoco dello “scambio” delle valigie, i due iniziano a collaborare, seppur con interessi diversi: lui rivuole Sondra, lei i soldi che le sono stati promessi per portare la valigia in Francia. Sarà una corsa frenetica contro il tempo, tra spie e agenti segreti arabi, in ballo c’è molto più che una partita di droga.

Frantic: cast

Tanti gli attori nel cast di Frantic, il film di Roman Polanski con Harrison Ford. Al suo fianco la francese Emmanuelle Seigner nei panni di Michelle. Betty Buckley interpreta Sondra Walker, la moglie del personaggio di Ford. Ecco l’elenco completo degli attori e dei personaggi interpretati.

Harrison Ford: dottor Richard Walker

Emmanuelle Seigner: Michelle

Betty Buckley: Sondra Walker

John Mahoney: Williams

Djiby Soumare: tassista

Dominique Virton: impiegato

Gérard Klein: Gaillard

David Huddleston: Peter

Stéphane D’Audeville: portiere

Laurent Spielvogel: impiegato dell’albergo

Alain Doutey: addetto alla Hall

Yves Renier: ispettore

Yorgo Voyagis: rapitore

Jimmy Ray Weeks: Shaap

Patrice Melennec: detective dell’hotel

Streaming e tv

Dove vedere Frantic in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 13 agosto 2020 – alle ore 21,30 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti L’uomo che sognava con le aquile: trama e cast della serie tv su Rai1 L’uomo che sognava con le aquile cast: gli attori della serie tv su Rai1 Le Iene per Nadia: lo speciale su Italia 1 ad un anno dalla morte