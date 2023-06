Chi è Franco Ricciardi, il cantante e attore ospite a Domenica In

Franco Ricciardi, pseudonimo di Francesco Liccardo (Napoli, 6 ottobre 1966), è un cantautore e attore italiano. Nel 2014 vince il David di Donatello per la migliore canzone originale con il brano 'A verità, dal film Song'e Napule. Nel 2018 vince il suo secondo David di Donatello per la migliore canzone originale con il brano Bang Bang, dal film Ammore e malavita.

Franco Ricciardi è il nome d’arte di Francesco Liccardo. Nasce nel 1966 nel quartiere di Secondigliano di Napoli. Settimo di otto figli, cresce in una famiglia di umili origini; suo padre Salvatore è un venditore ambulante e la madre Rita è una casalinga. Franco Ricciardi coltiva fin da giovane il sogno di esibirsi “Se non avessi fatto il cantante avrei fatto… il cantante”, ama dire. Comincia a esibirsi a 11 anni alle nozze d’argento dei genitori con i brani ‘O treno d’o sole di Mario Merola e Papà è Natale di Patrizio.

Dopo aver preso lezioni di canto per alcuni anni, nel 1985 partecipa al programma Rai Clap Clap classificandosi secondo. Il 15 ottobre del 1986 debutta con il primo album in studio dal titolo Nuova voce…Nuovo stile…Nuove avventure. Nel 1987 in occasione dei festeggiamenti dello scudetto del Napoli si esibisce in vari concerti e feste di piazza, con i brani Nun me lassà e Ed ora piove. In quello stesso anno, arriva la prima collaborazione artistica con la cantante Cinzia Oscar nel brano Una storia impossibile e parte la sua lunga carriera.

Nel 2009 Ricciardi ha fondato l’etichetta discografica indipendente “Cuore Nero Project” su un nuovo stile di canto tra il napoletano e il rap, collaborando con artisti rap come Club Dogo, Co’Sang e Clementino. L’unico artista che ha firmato per l’etichetta è, oltre allo stesso Ricciardi, Ivan Granatino.