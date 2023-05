Chi è Franco Cordova, l’ex marito di Marisa Laurito ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Franco Cordova, l’ex marito di Marisa Laurito ospite a Oggi è un altro giorno? Nel 2001 Marisa Laurito si è sposato con Franco Cordova, classe 1944, ex calciatore della Roma. Il matrimonio però dura pochissimo: appena tre mesi. “Io e Franco eravamo convinti di sposarci, molti pensarono fosse un’operazione di pubblicità: dal fidanzamento al matrimonio è cambiato tutto – ha raccontato Marisa Laurito -. Di lui non posso parlare male perché è stata una persona molto carina… Franco oltre a essere un mito della Roma è una persona molto intelligente e divertente. Purtroppo, non eravamo fatti l’uno per l’altra, eravamo diversi caratterialmente. Abbiamo tentato di andare d’accordo, ma non è andata bene. Io sono una donna libera e la libertà è dovuta: l’amore deve essere un accompagnamento, non una costrizione”.

La Laurito ha poi aggiunto: “Durante il fidanzamento era andato tutto liscio e non aveva manifestato i suoi intenti maritali. È cambiato di botto, subito dopo il fatidico sì: mi voleva donna di casa, pensava che avrei smesso di fare l’attrice. Insomma secondo lui avrei dovuto fermarmi a guardare lui che faceva la qualunque. Ho un carattere troppo indipendente e vitale. E ora sono legata da anni a un uomo che mi lascia totale libertà di portare avanti i miei impegni”.

Ma conosciamo meglio Franco Cordova. Franco, detto Ciccio, è nato a Forlì il 21 giugno 1944 da famiglia napoletana, crebbe tra i partenopei della Flegrea, rilevata poi dall’Internapoli; esordì in Serie C con la Salernitana dove, con sei partite e un gol, si guadagnò le attenzioni del Catania per il salto in massima divisione. Dopo due stagioni all’ombra dell’Etna, passò all’Inter di Helenio Herrera. Con i nerazzurri giocò solo una partita, a Napoli, il 22 maggio 1966. L’anno successivo fu in prestito al Brescia, giocando 25 partite. Nel 1967 fu ingaggiato dalla Roma, con la quale disputò 212 partite segnando 9 gol, e della quale fu capitano dal 1972 al 1976; in quest’ultima estate, entrato in rotta col presidente giallorosso Gaetano Anzalone il quale aveva concluso la sua cessione al Verona, Cordova rifiutò il trasferimento e, “per ripicca” oltreché per ragioni familiari, chiese e ottenne un clamoroso passaggio ai rivali della Lazio, in cui militò tre stagioni. Concluse la carriera durante la militanza all’Avellino, nel 1980, a seguito della squalifica di un anno e due mesi inflittagli per il suo coinvolgimento nello scandalo del calcioscommesse. Negli anni 1970 Cordova fu sposato con Simona Marchini, figlia di Alvaro, all’epoca presidente della Roma. Fu successivamente sposato, dal 2001 al 2002, con Marisa Laurito.