L’ex marito e l’attuale compagno di Marisa Laurito, ospite a Oggi è un altro giorno

Marisa Laurito, ospite a Oggi è un altro giorno, ha un marito? E’ sposata? Vi raccontiamo tutto. L’attrice napoletana è stata sposata per pochi mesi e ora ha un compagno. Ma partiamo dal matrimonio. Nel 2001 Marisa Laurito si sposa con Franco Cordova, classe 1944, ex calciatore della Roma. Il matrimonio però dura pochissimo: appena tre mesi.

“Io e Franco Cordova? Eravamo convinti di sposarci, molti pensarono fosse un’operazione di pubblicità: dal fidanzamento al matrimonio è cambiato tutto – ha raccontato Marisa Laurito -. Di lui non posso parlare male perché è stata una persona molto carina… Franco oltre a essere un mito della Roma è una persona molto intelligente e divertente. Purtroppo, non eravamo fatti l’uno per l’altra, eravamo diversi caratterialmente. Abbiamo tentato di andare d’accordo, ma non è andata bene. Io sono una donna libera e la libertà è dovuta: l’amore deve essere un accompagnamento, non una costrizione”.

La Laurito ha poi aggiunto: “Durante il fidanzamento era andato tutto liscio e non aveva manifestato i suoi intenti maritali. È cambiato di botto, subito dopo il fatidico sì: mi voleva donna di casa, pensava che avrei smesso di fare l’attrice. Insomma secondo lui avrei dovuto fermarmi a guardare lui che faceva la qualunque. Ho un carattere troppo indipendente e vitale. E ora sono legata da anni a un uomo che mi lascia totale libertà di portare avanti i miei impegni”.

Il suo attuale compagno è Pietro Perdini. L’uomo è un noto imprenditore nel mondo della cucina oggi in pensione. I due sono insieme dal 2002, ma non convivono e non hanno figli. Pietro vive a Brescia e Marisa a Roma. Proprio la Laurito parlò del primo incontro con Perdini, spiegando, anni fa, a Vieni da Me da Caterina Balivo: “Renzo Arbore mi chiamò e mi portò in un ristorante con Luciano De Crescenzo. Quest’ultimo se ne andò e allora Renzo mi portò in un bar dove Pietro era stato portato da un amico. Lì loro si sono salutati e poi si è avvicinato, mi ha baciato la mano e mi ha detto una frase terribile”. La stessa attrice specificò che l’uomo le si era avvicinato specificando che suo padre era un grande fan. Nonostante quella frase sembrava dare dell’anzianotta alla Laurita segnò l’inizio di una storia d’amore.

La sera dell’incontro tra Pietro Perdini e la sua futura compagna Marisa Laurito però l’attrice non era totalmente libera di cuore, come spiega proprio lei: “Soffrivo pene d’amore”. Nonostante questo l’artista decise quella sera di lasciare il suo numero, su indicazione proprio di Arbore, all’imprenditore e da quel momento è nata quella che è ancora oggi una splendida storia d’amore.

Al Corriere della Sera, Marisa ha detto che Pietro è l’uomo della sua vita, incontrato con qualche anno di ritardo: “Lui è responsabile nei miei confronti. Abbiamo entrambi molta sicurezza e anche tanta libertà. Non ho bisogno di essere protetta, ma mi fa piacere sapere che ho qualcuno accanto pronto a proteggermi. è importante, nei momenti di tregenda, avere una persona che non si tira indietro”.