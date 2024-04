Francesco Paolantoni, la vita privata dell’attore ospite a Domenica In: moglie, figli, età

Francesco Paolantoni è un noto attore e comico ospite questo pomeriggio a Domenica In, la trasmissione di Rai 1 condotta da Mara Venier. Una lunga intervista per parlare della sua carriera e della serie “Il Santone 2” in onda su Rai Play. Molto riservato sulla sua vita privata, sappiamo che non è sposato e non ha figli. In passato però ha avuto una lunga storia d’amore con l’attrice Paola Cannatello. Stando alle dichiarazioni rilasciate nel corso degli anni l’attore ha fatto sapere di “non credere molto al matrimonio”. “Sono riuscito a capire che l’entusiasmo iniziale non dura per sempre, si trasforma in stanchezza e inimicizia”, aveva affermato tempo fa l’attore. Al momento dunque Francesco Paolantoni sarebbe single.

Chi è

A metà degli anni ’70 si è iscritta alla Scuola d’arte drammatica del Circolo artistico di Napoli. Successivamente ha girato l’Italia in varie compagnie teatrali. Nel 1986, insieme a Stefano Sarcinelli, ha portato in scena allo Zelig di Milano lo spettacolo Fame e si classifica primo al festival di Grottamare Cabaret amore mio.

Intanto appare in diverse trasmissioni televisive, mentre il debutto cinematografico risale al 1985 con Blues metropolitano di Salvatore Piscicelli poi seguono Fatalità (1991) di Ninì Grassia con Nino D’Angelo. Seguono L’amore molesto (1995) di Mario Martone, Hotel Paura (1996) di Renato De Maria, Baci e abbracci (1998) di Paolo Virzì, Terra bruciata (1999) di Fabio Segatori e Liberate i pesci! (2000) di Cristina Comencini. Proprio grazie a quest’ultima apparizione si candida al Nastro d’argento come miglior attore non protagonista. E ancora: nel 2002 è tra i protagonisti di Bimba, esordio alla regia di Sabina Guzzanti e appare in alcuni episodi della soap Un posto al sole nel ruolo di Max Peluso. Dal 2016 è stato di frequente ospite di Stasera tutto è possibile.

Nel 2020 e nel 2022 è a Tale e Quale Show, ottenendo grande successo per le sue imitazioni strampalate. Diventa inoltre ospite fisso al Tavolo di Che tempo che fa con Fabio Fazio. Nel marzo 2022 Francesco Paolantoni ha avuto un incidente mentre era in moto e si è fratturato un piede.