Francesco, il Santo di tutti: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, domenica 4 ottobre 2026, alle ore 21,55 su Rai 1 va in onda Francesco, il Santo di tutti, l’evento – a Perugia e in collegamento con la Basilica Superiore di Assisi – per celebrare il Santo Patrono d’Italia, in occasione della nuova festività nazionale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Una serata speciale, animata da ospiti e testimonianze d’eccezione, performance artistiche e conversazioni con protagonisti del mondo dell’intrattenimento, della cultura e della scienza. Per celebrare la forza e la contemporaneità del messaggio di San Francesco tra racconto e riflessione, arte e spiritualità. Conduce Giorgia Cardinaletti.

Nel corso della serata sarà presentato anche il Cammino di Francesco, progetto volto a valorizzare e unificare i numerosi cammini francescani presenti sul territorio italiano. Spazio anche a Greccio e al suo Presepe, attraverso il racconto del percorso di candidatura a patrimonio mondiale dell’Unesco.

Numerosi gli ospiti: Roberto Vecchioni, Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Esa (Agenzia spaziale europea), Alessandro Baricco con Gloria Campaner al pianoforte, Sayf, Angelo Branduardi, Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala, con Nicola Del Freo, primo ballerino, Simone Cristicchi, Giorgio Pasotti, Jacopo Veneziani, Gianni Morandi con il Piccolo Coro dell’Antoniano e il violoncellista Ettore Pagano.

Streaming e tv

Dove vedere Francesco, il Santo di tutti in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – domenica 4 ottobre 2026 – alle ore 21,55 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.