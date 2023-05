Chi è Francesco Da Vinci, il figlio di Sal Da Vinci rapinato a Napoli

Francesco Da Vinci, il figlio del noto cantante Sal Da Vinci, è stato rapinato nei giorni scorsi nel centro di Napoli, all’uscita di un noto ristorante di via Foria. Tre balordi gli hanno puntato le pistole alla tempia mentre era al telefono con la moglie. Il loro bottino 400 euro e un orologio Bulgari carbon gold. A raccontare l’accaduto con un post sui social è stato proprio Sal Da Vinci: “Ho atteso molto prima di scrivere questo messaggio, ero combattuto dalla rabbia, dallo sconforto, dalla paura, in una serata gioiosa passare nel terrore è un attimo! Tornavo dal concerto del mio caro amico Renato Zero, mi preparavo ai festeggiamenti come tutti i napoletani, per godere di questo momento storico della nostra squadra del cuore, mi arriva una telefonata di mio figlio in piena notte, terrorizzato per quello che gli era accaduto, lui parlava ed io morivo, ma allo stesso tempo provavo una sensazione di felicità, grazie a Dio, sentivo la sua voce, sapevo che stava rientrando a casa sano e salvo, cercavo di rassicurarlo, di proteggerlo, di calmarlo, purtroppo ci sono riuscito in parte, forse è ancora presto, sono momenti che ti lasciano un segno, è non sempre riesci a superarli velocemente! Tre giovani smarriti, senza sogni, senza una guida, percorrere una vita malsana è inutile, si, perché ci sono anche quei momenti della nostra vita che senza sogni diventa buia, la colpa è nostra, di questa società sorda, muta, miope, i ragazzi sono il nostro domani, noi genitori, abbiamo il dovere di accompagnarli nel posto migliore, la scuola ha un compito importante, scuola e famiglia devono viaggiare sullo stesso binario, non amo uno stato di polizia, non amo la repressione, non accetterei di vivere in trincea, amo solo la libertà, desidero solo un futuro migliore per tutti, e soprattutto sono preoccupato del falsi modelli di cui sono vittime i giovani… Auguri Napoli, auguri ragazzi, nulla è perduto, cambiate strada, ce la potete fare, basta volerlo, non vi fidate di chi vi fa credere un mondo che nella realtà non esiste, non sprecate la vostra vita preziosa, sognate, acculturatevi, siate curiosi, circondatevi di bellezza, innamoratevi, aiutatevi a diventare migliori, tutti ce la possono fare, anche voi tre! Sal”.

Francesco Da Vinci, il figlio di Sal, ha raccontato così quei momenti drammatici: “Stiamo vivendo giorni di festa per l’arrivo del tanto atteso scudetto del Napoli, ma anziché goderci tutto ció purtroppo dobbiamo convivere con certe persone che continuano a distruggere questa città. Sono vittima di una rapina brutale: Ore 00:20 di questa notte, ero all’esterno di un noto ristorante a Napoli insieme ad un amico e dopo aver cenato ci eravamo appena seduti in auto per rientrare… arriva uno scooter nero, senza targa, con tre individui muniti di passamontagna e caschi integrali, sbattono le pistole contro i vetri, scendiamo dall’auto e mi puntano esattamente tre pistole alla testa mettendo addirittura il colpo in canna. Tutto questo per un orologio Bulgari carbon gold e 400€. Ho rischiato la vita… la brutalità di tutto l’accaduto davanti a tante persone presenti. In quel momento ero addirittura a telefono con mia moglie che mi aspettava con i miei due piccoli a casa e purtroppo ha assistito telefonicamente a questa bruttissima disavventura. La cosa più sconvolgente è che il tutto ha un sapore di premeditazione, ci aspettavano nascosti proprio dietro la nostra auto. Dell’orologio e dei soldi mi importa poco, anche se qualsiasi lavoratore del mondo si suda il pane tutti i giorni e noi a differenza vostra non rubiamo, e seconda cosa lo spavento più grande era quello di non rivedere la mia famiglia. Non vi auguro il male, ma di passare un brutto momento come l’ho vissuto io in quei pochi minuti per farvi capire quanto siete l’immondizia umana”.

Chi è Francesco Da Vinci

Sal Da Vinci è sposato dal 1992 con Paola Pugliese e ha due figli: Annachiara e Francesco. Francesco Sorrentino, questo il suo vero cognome, è nato nel 1993. Anche lui si appassiona di musica sin da piccolo. Intraprende la strada del trap e del soul. Nel 2019 partecipa a The Voice Of Italy, dove viene riconosciuto da Gigi D’Alessio. Francesco sceglie di far parte del team di Gué Pequeno e successivamente entra nel cast della quarta stagione di Gomorra dove interpreta il ruolo del camorrista.

Ha anche firmato due brani che fanno parte della colonna sonora della serie: Sul io e Nun passa maje. Il nuovo singolo si intitola “Te arrubbat o’ core”, in collaborazione con il rapper napoletano Joka e l’artista milanese Nessuno. Sposato da quattro anni, è padre di una bambina. Sal Da Vinci ha un’altra figlia, Annachiara, nata nel 1998.

Chi è Sal Da Vinci

Figlio di Mario Da Vinci, la sua carriera discografica inizia giovanissimo, quando nel 1976 incide in duetto con il padre la canzone Miracolo ‘e Natale di Alberto Sciotti e Tony Iglio. L’anno successivo debutta in teatro con le sceneggiate Caro papà e Senza mamma e senza padre. Nel 1978 fa il salto sul grande schermo con Figlio mio sono innocente, a cui seguono Napoli storia d’amore e di vendetta e Montevergine.

Nel 1986 si fa conoscere anche al resto del pubblico italiano recitando nel film di Carlo Verdone Troppo forte. Poi sfonda nella musica e partecipa a trasmissioni come Una voce per San Remo e al Festival italiano di musica di Mike Bongiorno. Di lì a poco dà alle stampe il primo album ufficiale, Sal Da Vinci, riscuotendo un discreto successo.

Nel 1995 canta in presenza di Papa Giovanni Paolo II nella conca di Loreto, la canzone in latino Salve Regina di Francesco Palmieri, davanti a oltre 450 000 giovani presenti. Nello stesso anno pubblica il singolo Fai come vuoi. Nel 1996 il singolo Dimmi come fai anticipa l’uscita dell’album Un po’ di noi. Nel frattempo Vera raccoglie un enorme successo in Sud America con il titolo Vida mi Vida, cantata dall’artista spagnolo Marcos Llunas, e vende oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo.