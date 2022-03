Chi è Francesco Chiofalo, il Pupo de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Francesco Chiofalo, il concorrente che partecipa come Pupo a La Pupa e il Secchione 2022? Pupe e Secchioni tornano ad animare la serata di Italia 1, ma questa nuova edizione fonde alcuni elementi da reality show. I concorrenti trascorreranno un lungo periodo di permanenza all’interno di una villa dove avranno modo di conoscere i rispettivi match. Avranno l’opportunità di lasciare la casa soltanto una volta a settimana per raggiungere lo studio di Barbara d’Urso, la conduttrice, che li attenderà in compagnia di tre giudici. Ma cosa sappiamo su Francesco Chiofalo, detto anche Lenticchio? Quanti anni ha e perché è un nome ben noto al pubblico di Mediaset?

Chi è Francesco Chiofalo: età, programmi, Instagram

Ha lasciato il segno in televisione con il soprannome Lenticchio, anche se all’anagrafe risponde al nome di Francesco Chiofalo. Viene da Roma e ha 32 anni, di professione è un personal trainer ma è diventato di recente anche influencer poiché molto seguito sui social. Questo perché non molto tempo fa ha partecipato a Temptation Island insieme a Selvaggia Roma. Appassionato di sport e nonostante l’aspetto da bad boy, Francesco Chiofalo è un ragazzo dolce e sensibile, molto legato alla propria famiglia. Entra nel cast de La pupa e il secchione nel 2022, ma fuori ha comunque una compagna ad aspettarlo, Drusilla Gucci, quest’ultima reduce dall’esperienza de L’isola dei famosi.

Streaming e TV

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2022? Il programma arriva in prima serata, a partire dalle 21:20, su Italia 1 ogni martedì. La prima puntata è andata in onda martedì 15 marzo 2022 e, per la prima volta, alla conduzione figura Barbara d’Urso. Per seguire in diretta televisiva il programma, che quest’anno si tinge di note da reality show, bisognerà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD sui vecchi decoder. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere via desktop a MediasetPlay, oppure scaricare l’App che consente di seguire da smartphone e tablet le puntate in onda. Chi invece vuole recuperare la messa in onda delle puntate precedenti, può farlo sempre tramite MediasetPlay grazie alla funzione on demand.