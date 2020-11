Chi è Francesco Acquaroli, l’attore che recita in Fargo 4: carriera e vita privata

Per tre stagioni l’abbiamo visto nelle vesti del temuto Samurai di Roma in Suburra – La serie, ma adesso entra a far parte anche della famiglia di Fargo 4 nelle vesti di Ebal Violante, il consigliere del boss Donatello Fadda. Francesco Acquaroli (omonimo del politico Acquaroli) è un attore romano, classe 1962, che prima di approdare in Fargo e Suburra ha avuto una carriera ricca e colorita.

Dopo aver frequentato la scuola di teatro La Scalettae a ver debuttato sul palco nel 1987, Acquaroli è passato poco dopo al cinema: il debutto è arrivato con La nave per la regia di Aldo Trionfo. Ha lavorato insieme a tanti altri registi come Elio De Capitani, Luca Ronconi, Giuseppe Patroni Griffi, per poi arrivare anche in tv: era il 1997 e Acquaroli debuttava come il conte d’Altamira ne Il rosso e il nero.

L’abbiamo visto al cinema in film come Pasolini, Viva la sposa, Era d’estate, Smetto quando voglio, Dogman, Welcome Home – Uno sconosciuto in casa, Nonostante la nebbia e Gli anni più belli, mentre in tv l’abbimao visto ne La contessa di Castiglione, L’avvocato Porta, Scusate il disturbo , Don Matteo, Squadra Antomafia, Non uccidere, Rocco schiavone e infine Suburra – La serie e Fargo.

Essendo molto riservato, Francesco Acquaroli ha svelato di essere sposato con Barbara Esposito, a sua volta un’attrice, dal 2003.

