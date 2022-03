Perché Francesca Manzini non conduce Striscia la notizia: il motivo

Perché Francesca Manzini non conduce Striscia la notizia su Canale 5 al fianco di Gerry Scotti? Ve lo diciamo subito: la comica e conduttrice tv è risultata positiva al Covid, e quindi ovviamente non può condurre il tg satirico di Antonio Ricci. Al suo posto Valeria Graci, speaker di RTL 102.5 già nella squadra di Striscia dal 2014 come inviata e protagonista delle imitazioni di Peppia Pig, Federica Panicucci, Ursula von Der Leyen. Per la prima volta Valeria Graci si misurerà quindi con la conduzione del telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci. Intanto su Canale 5 sono ancora in onda i promo della puntata di stasera di Striscia la Notizia con Gerry Scotti affiancato da Francesca Manzini. Il conduttore invita alla visione della puntata “con la signora Manzini”, ma gli spot promozionali sono evidentemente registrati molto tempo prima della positività della conduttrice… Come sta Francesca Manzini che è risultata positiva al Covid? La conduttrice non dovrebbe avere particolari problemi anche se in merito al suo stato di salute, ad oggi, non sono state rese note notizie.

Le veline: chi sono

Abbiamo visto perché Francesca Manzini non conduce Striscia la notizia, ma chi sono le veline di questa edizione? Le due nuove veline sono ballerine professioniste con un’esperienza formativa in comune. Infatti, seppur in due edizioni differenti, hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Giulia Pelagatti (22 anni), la mora, e dell’italo-americana Talisa Jade Ravagnani, la bionda. Sono loro dunque le eredi di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le due Veline in assoluto più longeve della storia di Striscia la Notizia, con le loro 903 puntate registrate. Ma scopriamo meglio chi sono Giulia e Talisa, le nuove Veline di Striscia.