Francesca Fagnani zittisce J-Ax a Belve: “Non ci può ammorbare con queste cose” | VIDEO

Francesca Fagnani zittisce J-Ax a Belve: “Non ci può ammorbare” | VIDEO

È diventato virale il video, estratto dall’ultima puntata di Belve in onda su Rai 2 nella serata di mercoledì 16 novembre, che vede la conduttrice e giornalista Francesca Fagnani zittire il suo ospite, il cantante J-Ax.

“La sinistra italiana è la più schifosa” ha dichiarato J-Ax secondo cui “una roba che potrebbe fare la sinistra italiana è ribellarsi ad alcune multinazionali che pagano le tasse in Irlanda”.

“Ma senza andare sui massimi sistemi” l’ha interrotto la conduttrice con il rapper che ha replicato stizzito: “Quando si parla di certe cose mi interrompono sempre”.

“Io la interrompo per una questione di noia, non di poteri forti. A me non frega assolutamente niente, solo che non ci può ammorbare con queste cose” ha controreplicato Francesca Fagnani.

L’intervista è poi proseguita con J-Ax che ha anche parlato, tra le altre cose, del suo rapporto con Fedez.

“Tutto quello che lui fa di bene, lo fa perché gli viene dal cuore. Ha altre sue convinzioni, come quella di condividere la sua beneficenza, non solo quella, condivide tutto. Questa è una sua convinzione – ha aggiunto il cantante – che è diametralmente opposta alla mia”.

“E cattivissimo lo è quando pensa che qualcuno gli abbia fatto del male veramente. Certe volte, almeno nella mia esperienza, quando era più giovane, io gli dicevo: ‘Guarda che non ti ha fatto così male questa persona, non c’è bisogno di accanirsi così tanto’”.

“Se è vendicativo? È cattivo – ha dichiarato J-Ax – Ci sono cose che tu non augureresti mai, ma nei momenti di rabbia lui le augura. Anzi, le augurava, perché secondo me adesso è anche cambiato. Io dimentico sempre quanto era giovane lui in quegli anni lì”.

Sulla loro amicizia ritrovata, poi, il cantante ha affermato: “Noi ci siamo rivisti, il giorno in cui lui ha ricevuto la diagnosi. Io sono la prima persona, dopo Chiara, che lui ha visto dopo questa diagnosi. Ovviamente non ci sentiamo tutti i giorni, però mi sento di dire che la nostra amicizia è ripartita”.