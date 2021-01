Francesca Chillemi: biografia, carriera, vita privata, fidanzato

I telespettatori italiani negli ultimi anni stanno conoscendo sempre di più Francesca Chillemi, attrice ed ex Miss Italia 2003. La giovane (nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 25 luglio 1985) all’età di 18 anni, è eletta Miss Italia, ricevendo la corona da Claudia Cardinale. Dopo aver iniziato la carriera di modella con la vittoria nel concorso di bellezza inizia a lavorare in televisione, partecipando alla quarta stagione della serie televisiva Un medico in famiglia e ad alcune trasmissioni televisive di Rai 1, tra cui I raccomandati con Carlo Conti ed Italia che vai. Nel 2005 conduce per Rai 1 Varietà, Aspettando Miss Italia, Sognando tra le note, Miss Italia: la sfida comincia e partecipa a Sanremo contro Sanremo.

Nel 2007 Francesca Chillemi entra nel cast della serie TV di Canale 5, Carabinieri, in cui interpreta il ruolo del Carabiniere semplice Laura Flestero; questo impegno la occupa anche l’anno seguente. Inoltre è coprotagonista nella seconda stagione di Gente di mare. Nel 2008 è protagonista dell’episodio La luna di carta de Il commissario Montalbano. Il 2009 la vede debuttare sul grande schermo con Feisbum – Il film, nell’episodio Gaymers, e con Cado dalle nubi. L’anno dopo partecipa alla miniserie televisiva Preferisco il Paradiso, al fianco di Gigi Proietti. Nel 2011 è nel cast della miniserie Notte prima degli esami ’82 e della serie Che Dio ci aiuti, in cui da allora interpreta il ruolo di Azzurra Leonardi. Nel 2012 è invece protagonista nella serie televisiva Sposami. Nel frattempo il 27 ottobre 2013 conduce la finale della settantaquattresima edizione di Miss Italia, insieme a Massimo Ghini e Cesare Bocci. Nel 2016 recita prima come guest star nella serie L’ispettore Coliandro, ed entra poi nel cast della serie Braccialetti rossi.

Vita privata

Francesca Chillemi è fidanzata o sposata? Dal 2010 al 2011 l’attrice è stata legata al collega Francesco Scianna. Nel 2016 ha invece avuto una figlia (Raina) dal compagno, l’imprenditore Stefano Rosso, figlio del fondatore del marchio di moda Disel.

Instagram

Francesca Chillemi ha un profilo Instagram molto seguito dove condivide molti scatti di moda e di beauty frutto di lavori e sponsorizzazioni e qualche scatto più personale in vacanza o in famiglia.

